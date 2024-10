Stars Stefan Raab: Neue Show mit Bully Herbig

Stefan Raab - AUG 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2024, 14:00 Uhr

Stefan Raab und Michael Bully Herbig sind gemeinsam zurück im Fernsehen und starten eine neue Show.

Stefan Raab und Michael Bully Herbig sind zurück im Fernsehen.

Am 21. Dezember 2024 starten sie ihre neue Live-Show ‚Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli‘, die auf RTL ausgestrahlt wird. Diese spannende Show wird zur Primetime laufen und verspricht ein unterhaltsames Format, in dem die beiden Comedy-Stars gemeinsam gegen Kandidaten antreten. Unterstützt werden sie von Spielleiter Elton und dem beliebten Kommentator Frank Buschmann, die das Geschehen mit Humor begleiten sollen.

„Deutschlands größte Entertainer, Stefan Raab und Michael Bully Herbig bilden in dem neuen Show-Event ein absolutes Dreamteam, das man so noch nicht gesehen hat. Mehr Unterhaltung und Kreativität in einem Duo geht nicht!“, heißt es in einer Pressemitteilung von RTL. In der Show treten Raab und Herbig gegen diverse Kandidaten an, die aus unterschiedlichen Berufen kommen. Unter den Teilnehmern befinden sich Handwerker, Ärzte, Lehrer oder Studenten, die ihr Können unter Beweis stellen müssen. Die Mischung aus Wettkampf und Comedy soll für einige lustige Momente sorgen und die Zuschauer fesseln.

Die Rückkehr von Raab und Herbig ist ein großes Ereignis für die Fans beider Entertainer, die bekannt dafür sind, das Publikum mit ihrem scharfen Witz und ihrer Spielfreude zu unterhalten. Die Vorfreude auf diese Live-Show ist groß, und es bleibt abzuwarten, welche Überraschungen die beiden für ihr Publikum bereithalten werden.