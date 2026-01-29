Stars Stefanie Giesinger: Trennung von ihrem Partner

Stefanie Giesinger at Vogue Fashion Party Berlin 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2026, 14:00 Uhr

Die Influencerin gesteht, in letzter Zeit "so viel geheult" zu haben - ihre Beziehung ist zerbrochen.

Stefanie Giesinger redet offen über ihren Herzschmerz.

Die Ex-‚GNTM‘-Gewinnerin macht derzeit eine schwere Zeit durch. Die neue Folge ihres Podcasts ‚G Spot‘ drehte sich rund um das Thema Trennungen. „Da kann ich mich momentan gerade sehr gut mit identifizieren, ganz offensichtlich“, gestand die 29-Jährige im Gespräch mit ihrem besten Freund Jannik. Im Moment gehe es ihr alles andere als gut. „Ich habe so viel geheult“, offenbarte sie. Es sei alles „gerade echt viel“.

Stefanie habe das Gefühl, das Leben würde sie „testen“. Der Januar sei einfach „kein guter Monat“. Außerdem klagte die Influencerin: „Mein Leben wurde so kompliziert. Ich weiß auch nicht, gerade [ist] keine gute Zeit.“ Anschließend bat sie ihren Kumpel, kurz für sie zu übernehmen, „so dass ich meine Tränen trocknen kann“. Jannik versuchte sie aufzumuntern und erklärte, Stefanie würde trotz aller Widrigkeiten toll aussehen. „Das liegt halt daran, dass du in deinem Breakup-Glow bist“, sagte er.

Die brünette Schönheit erzählte außerdem, dass sie über Silvester alleine nach Mallorca geflogen war. „Eigentlich war es mit einem anderen geplant, diesen anderen gibt es nicht mehr in meinem Leben“, offenbarte sie. „Ich könnte schon wieder heulen, und das wegen Männern.“ Für 2026 hat sie sich deshalb vorgenommen, Single zu bleiben. „Zukünftiges Steffi-Ich, ich liebe dich. Und damit du wachsen kannst, musst du mir vertrauen: Die nächsten elf Monate keine Dates, kein Verknallen – lass es weg“, betonte sie.

Den Namen ihres Ex-Partners nahm die Podcasterin nicht in den Mund – sie wollte niemanden öffentlich bloßstellen. Im Oktober 2024 hatte Stefanie überraschend ihre Verlobung verkündet. „Er hat mir einen Ring auf den Finger gemalt und ich ihm. […] Jetzt sind wir auch Verlobte und Verlobter und das fühlt sich auch süß an“, schwärmte sie damals in ihrem Podcast.