Stars Stefano Zarrella: Unfall in der Küche brachte ihn ins Krankenhaus

Stefano Zarrella - Avalon - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2025, 14:00 Uhr

Stefano Zarrella musste nach einem Unfall in der Küche mit heißem Öl ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Influencer und Bruder von Sänger und Moderator Giovanni Zarrella ist normalerweise ein Ass in der Küche. Was er anfasst, gelingt ihm auch – und schmeckt dann in der Regel auch noch hervorragend. Doch manchmal passieren auch den Experten Missgeschicke. So wie Stefano nun mit einer Pfanne heißem Fett, in dem er eigentlich nur leckere Churros zubereiten wollte. Die Flüssigkeit spritze aus der Pfanne und traf den Koch ins Gesicht.

Auf Instagram postete der Star ein Foto von sich auf einer Krankenhausliege, den Arm völlig schlapp über das Gesicht gelegt. Weitere Bilder zeigen rote geschwollene Stellen in seinem Gesicht, ein Armband mit der Aufschrift „Kliniken Köln“ und die verhängnisvolle Spritztülle mit dem Churro-Teig. Dazu schrieb Stefano: „So ist das Leben: Ich hatte heute einen richtig schönen, entspannten Start in den Tag: Cappuccino, lange Gespräche mit der Familie, ein Spaziergang alles ganz ruhig und easy…“ Danach habe er ein Video mit einem Churro-Rezept aufnehmen wollen, doch die Pfanne spielte nicht mit. „Als ich gerade den Teig ins Fett geben wollte, ist mir plötzlich das heiße Fett ins Gesicht gesprungen sogar ohne, dass überhaupt etwas im Frittierfett drin war.“

Der Food-Influencer sei so schockiert und panisch gewesen, dass er sich noch nicht einmal traute, in den Spiegel zu schauen, weil er nicht wusste, wie schlimm sein Gesicht aussah. Zum Glück war Bruder Giovanni direkt zur Stelle und fuhr Stefano ins Krankenhaus. Am Ende ging der Unfall glimpflich aus: „Die Ärzte meinten zum Glück, dass ich Glück im Unglück hatte und es viel schlimmer hätte ausgehen können.“ Für Stefano heißt es nun: Ruhen lassen, heilen und dankbar sein.

Außerdem verriet der Internet-Star, dass ihm der Arzt einen weiteren hilfreichen Tipp bezüglich heißer Flüssigkeiten mit auf den Weg gab, den er mit seinen Followern teilen wollte: „Der Arzt meinte auch, dass er Wärmflaschen nicht empfiehlt, weil sie gefährlich sein können, die können aufplatzen oder einreißen und dann hat man richtig schlimme Verbrennungen, sagt das bitte weiter.“