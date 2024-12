Stars Stephen Baldwin: Justin und Haileys Sohn „frisst wie ein Schwein“

Bang Showbiz | 18.12.2024, 16:00 Uhr

Stephen Baldwin sagt, Jack Blues Bieber sieht „süßer aus als je zuvor“, könne aber ordentlich essen.

Der 58-jährige Schauspieler ist Großvater von Iris (5) durch seine älteste Tochter Alaia (31) und wurde zum zweiten Mal Großvater, als seine jüngste Tochter Hailey (28) und ihr Ehemann Justin Bieber (30) im August Jack Blues begrüßten.

Stephen erzählte jetzt gegenüber ‚People‘: „Es ist das Beste. Jack Blues ist hier. Er ist nur ein kleiner Muffin und frisst wie ein Schwein und sieht süßer aus als je zuvor.“ Der ‚Special Forces‘-Kandidat, der seit 1990 mit Kennya Baldwin verheiratet ist, freut sich besonders darauf, wie sich sein Enkel entwickelt, da er das Produkt eines Popstars und eines Models beziehungsweise einer Geschäftsfrau ist. Der stolze Opa sagte ‚Entertainment Tonight‘: „Besonders mit Jack Blues, wenn man bedenkt, wer die Mutter und der Vater sind, wird dieser Junge süß und kreativ sein, also freue ich mich darauf.“

Stephen hat auch festgestellt, dass er es als Großvater besonders genießt, nicht den „Stress“ zu haben, der früher mit dem Elternsein einherging. Er sagte: „Meine Töchter sind beide verheiratet und sie haben beide Kinder und anscheinend geht es ihnen irgendwie gut. Es gibt nicht zu viel Stress, wenn deine Kinder alt genug sind und sie geheiratet haben und du eine coole Stimmung mit ihnen haben kannst. Es gibt Momente, in denen man als Großeltern sagen kann: ‚Hey, ich denke, du solltest deine Philosophie hier ändern…‘ Aber ich mache das nicht zu oft. Am meisten Spaß macht es mir Spaß, mich einfach zurückzulehnen, zu respektieren, was alle tun, und mich nicht darum zu stressen.“