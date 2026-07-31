Musik Steps denken über Tour zum 30. Jubiläum nach

Steps - July 2022 - 25th anniversary tour - Mighty Hoopla - London BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2026, 18:00 Uhr

Steps erwägen eine Tour im Jahr 2027, um 30 Jahre seit der Veröffentlichung von '5,6,7,8' zu feiern. Claire Richards zufolge hat die Gruppe jedoch noch keine Entscheidung getroffen.

Steps erwägen, 2027 anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens auf Tour zu gehen.

Im November des kommenden Jahres feiert die britische Popgruppe drei Jahrzehnte seit der Veröffentlichung ihres Debüt-Hits ‚5, 6, 7, 8‘. Nachdem Spice-Girls-Fans enttäuscht waren, dass die Girlgroup ihr 30. Jubiläum in diesem Jahr nicht mit einer Tour gefeiert hat, gibt es nun Hoffnung, dass eine andere erfolgreiche Gruppe aus den 90er-Jahren den Meilenstein mit einer Konzertreise begeht.

Claire Richards erklärte, dass sie und ihre Bandkollegen Lee Latchford-Evans, Lisa Scott-Lee, Faye Tozer und Ian „H“ Watkins noch nicht entschieden hätten, ob sie zur Feier des Jubiläums ihres Hits von 1997 auf Tour gehen werden. Im Podcast ‚Good Food‘ sagte sie auf die Frage nach einer weiteren Tour: „Hoffentlich. Es ist unser 30. Jubiläum im nächsten Jahr, was ich kaum glauben kann. Es fühlt sich überhaupt nicht so lange an, und drücken wir die Daumen, dass wir etwas machen. Wir sind uns aber noch nicht sicher.“

Außerdem verriet Claire, dass sie erst vor einigen Jahren erkannt habe, dass Künstler bei ihren Auftritts-Wunschlisten auch konkrete Luxusartikel anfordern können. Nach Jahren mit günstigen Getränken habe sie erst später gelernt, genauer zu formulieren, was sie sich wünsche. „Ich habe erst vor ein paar Jahren gelernt, dass man genauer sein kann“, berichtete die 48-Jährige. Früher habe die Band lediglich „zwei Flaschen Prosecco, zwei Flaschen Rosé und Weißwein“ bestellt. Bei einem Auftritt beim Mighty Hoopla Festival habe sie dann bemerkt, dass die Band Blue mit Flaschen von Whispering Angel unterwegs gewesen sei, während Steps nur einfachen Rosé bekommen habe.

Nachdem Claire gefragt habe, warum die andere Gruppe bessere Getränke habe, sei ihr erklärt worden: „Nun, sie haben danach gefragt.“ Seitdem sei sie bei ihren Wünschen deutlich konkreter. „Jetzt ist es immer Whispering Angel, und ich frage immer nach einer Flasche Laurent-Perrier Rosé-Champagner. Ich bekomme ihn nicht immer, aber die Tage, an denen ich ihn bekomme, sind sehr aufregend“, erzählte die Britin.