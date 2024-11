Film Steve McQueen: Wird er zum neuen James-Bond-Regisseur?

Bang Showbiz | 07.11.2024, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Regisseur ist im Gespräch, den neuen 007-Film zu inszenieren.

Steve McQueen könnte kurz davor stehen, bei einem ‚007′-Film Regie zu führen.

Der Filmemacher feierte mit ‚12 Years A Slave‘ einen Oscar-Erfolg und promotet derzeit seinen neuen Film ‚Blitz‘. Aber Insider behaupten, dass Eon Productions sehr daran interessiert ist, dass der 55-Jährige die Zügel bei dem neuen Teil der ‚James Bond‘-Reihe übernimmt.

Ein Insider enthüllt gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Steve ist einer der besten Filmemacher Großbritanniens und hat eine unglaubliche Vision. Es heißt, dass die Bond-Produzenten wissen wollten, ob Steve sich vorstellen könnte, an einem der Filme mitzuwirken, und sie haben eine positive Antwort erhalten. Es wäre unglaublich, wenn es zustande käme.“

Über die Zukunft der Spionage-Reihe ist wenig bekannt. Aber nach dem Abschied von Daniel Craig – der die Hauptrolle fast 15 Jahre lang gespielt hatte – gab es viele Gerüchte, dass Aaron Taylor-Johnson in seine Fußstapfen treten würde.

Kurz darauf sprach Hollywood-Regisseur David Leitch von seiner Hoffnung, den Film inszenieren zu können und zeigte sich sehr angetan von Taylor-Johnson. Gegenüber ‚CinemaBlend.com‘ verriet er: „Er wäre ein fantastischer James Bond. Ich gebe einfach mal zu Protokoll, dass ich nie genug Action mit Aaron machen konnte, was verrückt ist. Wir haben ‚Bullet Train‘ gemacht und jetzt haben wir ‚The Fall Guy‘ gemacht. Was ich wirklich gerne machen würde, ist ein Actionfilm mit ihm, weil er so ein unglaublicher Sportler ist. So wie Aaron fantastisch ist. Vielleicht bekommen wir bald die Gelegenheit dazu und ich darf bei Bond Regie führen.“