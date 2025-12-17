Film Steven Spielberg bestätigt epischen neuen Sci-Fi-Film ‚Disclosure Day‘

17.12.2025

Steven Spielbergs neuer Film ‚Disclosure Day‘ kommt im Sommer in die Kinos.

Der legendäre Regisseur kehrt mit einem neuen Science-Fiction-Epos zurück, seinem ersten Film seit ‚The Fabelmans‘ aus dem Jahr 2022. In den Hauptrollen sind unter anderem Josh O’Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Wyatt Russell und Eve Hewson zu sehen. Die offizielle Inhaltsangabe des Films lautet: „Wenn du herausfinden würdest, dass wir nicht allein sind – wenn es dir jemand zeigen, es dir beweisen würde – würde dich das erschrecken? Diesen Sommer gehört die Wahrheit sieben Milliarden Menschen. Wir kommen dem … Disclosure Day nahe.“

Der neue Film von Universal Pictures bringt Spielberg erneut mit Drehbuchautor David Koepp zusammen. Das Duo arbeitete zuvor bereits an ‚Jurassic Park‘, ‚Vergessene Welt: Jurassic Park‘, ‚Krieg der Welten‘ sowie ‚Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels‘. Der 78-jährige Regisseur kehrt zudem zum UFO-Genre zurück, das er 1977 mit ‚Unheimliche Begegnung der dritten Art‘ maßgeblich geprägt hatte. Später griff er das Thema erneut mit ‚E.T. – Der Außerirdische‘ (1982) und ‚Krieg der Welten‘ (2005) auf.

Kürzlich tauchten in Los Angeles und New York Werbetafeln auf, die mit dem Hinweis „all will be disclosed“ („alles wird enthüllt“) auf den Film aufmerksam machten, bevor in dieser Woche der Trailer veröffentlicht wurde. Die Dreharbeiten fanden in und um New Jersey statt, während die Handlung lange streng geheim gehalten wurde. Im Trailer ist Emily Blunt als Meteorologin zu sehen, die während einer Live-Wettervorhersage von einer mysteriösen außerirdischen Kraft übernommen wird. Josh O’Connor spielt eine Figur, die versucht, die Wahrheit über außerirdisches Leben der Welt zu offenbaren. Der restliche Teaser verrät nicht allzu viel, zeigt jedoch unheimlich wirkende Tiere, Kornkreise und Hinweise auf Leben irgendwo im Universum. O’Connors Figur sagt: „Die Menschen haben ein Recht auf die Wahrheit, sie gehört sieben Milliarden Menschen.“ Eine andere Stimme fügt hinzu: „Warum sollte [Gott] ein so riesiges Universum erschaffen, es aber nur für uns aufheben?“

Spielberg hat sich in der Vergangenheit offen zur Möglichkeit außerirdischen Lebens geäußert. Er sagte: „Ich glaube nicht, dass wir im Universum allein sind. Ich halte es mathematisch für unmöglich, dass wir die einzige intelligente Spezies im Kosmos sind.“ ‚Disclosure Day‘ soll am 12. Juni 2026 in die Kinos kommen.