Film Steven Spielberg: ‚Der weiße Hai‘ gab ihm alle Möglichkeiten

Steven Spielberg - February 2023 - Avalon - Berlin International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2025, 11:00 Uhr

Steven Spielberg sagt, ‚Der weiße Hai‘ habe ihm „die Möglichkeit gegeben, jeden Film zu drehen“, den er wollte.

Der legendäre Filmemacher stand 1975 bei diesem Horror-Klassiker hinter der Kamera, und obwohl die Arbeit an dem Film nie ganz einfach war, hob der Regisseur die Kameradschaft am Set sowie den nachhaltigen Einfluss des Films auf seine Karriere hervor.

Bei der Pressevorbesichtigung der ‚Der weiße Hai‘-Ausstellung im Academy Museum sagte er diese Woche: „Ich habe mich erst viele Jahre später wieder einer Crew oder einer Besetzung so verbunden gefühlt. Aber dies war das ultimative Beispiel dafür, dass man als Team tatsächlich etwas erreichen kann. Und das haben wir geschafft, und ich bin sehr stolz auf den Film. Der Film hat mich zwar viel Kraft gekostet, aber mir auch eine Menge für meine Karriere gebracht. Und der Erfolg des Films gab mir die Möglichkeit, danach jeden Film zu drehen, den ich drehen wollte.“

Spielberg verriet, dass die Probleme bei der Produktion dazu führten, dass das Studio mehrmals versuchte, ihn dazu zu bewegen, sich „elegant zurückzuziehen“. Er erinnerte sich: „Mir wurde tatsächlich mehrmals angeboten, mich elegant aus dem Film zurückzuziehen, nicht um durch einen anderen Regisseur ersetzt zu werden, sondern damit der Film eingestellt werden konnte. Wir drehten 158 Tage lang [das waren 100 Tage mehr als geplant], aber niemand wollte aufhören. Niemand wollte aufhören.“

Obwohl der Film ein voller Erfolg wurde, befürchtete Spielberg nach der Hälfte der Produktion, dass seine „Karriere vorbei“ sei – ein Trugschluss.