Stars Steven Spielberg erreicht dank erstem Grammy-Gewinn EGOT-Status

Steven Spielberg - April 2023 - Avalon - TIME 100 Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2026, 09:00 Uhr

Der Regisseur hat seinen ersten Grammy-Award erhalten - außerdem hat er bereits vier Emmys, drei Oscars und einen Tony Award zuhause im Regal stehen.

Steven Spielberg hat mit dem Gewinn seines ersten Grammy Awards den EGOT-Status erreicht.

Der Kult-Regisseur trat am Sonntag (1. Februar) dem exklusiven Kreis der EGOT-Preisträger bei, nachdem die Dokumentation ‚Music by John Williams‘ – die der ‚Der weiße Hai‘-Regisseur produziert hat – in der Kategorie ‚Bester Musikfilm‘ ausgezeichnet wurde.

Spielbergs Grammy ergänzt seine vier Emmys, drei Oscars sowie den Tony Award, den er für die Produktion des Broadway-Musicals ‚A Strange Loop‘ erhielt. Der 79-Jährige erklärte in einem Statement: „Vielen Dank an alle Grammy-Wähler. Die Anerkennung von ‚Music by John Williams‘ bedeutet mir und unserem Amblin-Team, Darryl Frank und Justin Falvey, unendlich viel – ebenso herzlichen Glückwunsch an unsere Partner bei Imagine und der Walt Disney Company.“

Die Auszeichnung sei für ihn „von großer Bedeutung“ und bestätige „was ich seit über 50 Jahren weiß: John Williams’ Einfluss auf Kultur und Musik ist unermesslich, seine Kunst und sein Vermächtnis sind unerreicht.“ Spielberg ist erst die 22. Person, die den EGOT-Status erreicht hat, und reiht sich damit in eine elitäre Gruppe ein, zu der unter anderem Audrey Hepburn, Elton John und Whoopi Goldberg gehören.

Der Filmemacher wurde nach der Regie von ‚Der weiße Hai‘ – der im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feierte – weltberühmt, verriet jedoch, dass er während der Dreharbeiten aufgrund der problematischen Produktion befürchtete, seine „Karriere sei vorbei“. Er erinnerte sich im vergangenen Jahr: „Alle sagten zu mir: ‚Du wirst nie wieder engagiert werden. Dieser Film ist weit über Budget, weit hinter dem Zeitplan, und du bist als Regisseur ein echtes Risiko. Du wirst nie wieder einen Job bekommen.'“