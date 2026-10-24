Stars Stevie Wonder will Ex-Verlobte aus seinem Haus in Los Angeles werfen

Stevie Wonder - August 2024 - Avalon - Democratic National Convention BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2026, 14:00 Uhr

Stevie Wonder hat Klage eingereicht, um seine ehemalige Verlobte Carmen Efferson aus seinem Haus in Los Angeles werfen zu lassen. Sie lebt dort seit 38 Jahren mietfrei.

Stevie Wonder hat Klage gegen seine ehemalige Verlobte eingereicht, die seit 1988 mietfrei in seinem Haus in Los Angeles lebt.

Der Sänger will erreichen, dass Carmen Efferson das Drei-Schlafzimmer-Haus in den Hollywood Hills verlässt. Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Efferson seit 38 Jahren auf Grundlage einer mündlichen Vereinbarung kostenlos in der Immobilie wohnt. Gegenüber ‚Billboard‘ erklärte sie am Freitag (23. Oktober), dass sie mit Wonder verlobt gewesen sei, als sie dort einzog. Geheiratet haben die beiden allerdings nie.

In der Klage heißt es, dass Vertreter des Musikers im Juli dreimal versucht hätten, das Haus zu betreten, um es im Rahmen einer Verlängerung der Versicherung zu inspizieren. Efferson habe ihnen jedoch den Zutritt verweigert und Wonders Anwalt per E-Mail aufgefordert, sich „zum Teufel zu scheren“. In einer Nachricht an den Anwalt David Huff schrieb sie: „Bitte unterlassen Sie Ihren rassistischen, eiskalten Ton, der von ‚weißer männlicher Privilegiertheit‘ geprägt ist.“ Sie fühle sich belästigt. Efferson klagte außerdem: „Was Ihre Anweisungen betrifft, den Ort zu betreten, an dem ich lebe: Ich erteile dazu keine Zustimmung. Unternehmen Sie keinerlei Versuche, Kontakt zu mir aufzunehmen.“

Das Rechtsteam des ‚Part-Time Lover‘-Interpreten hatte Efferson zuvor mehrere Aufforderungen zugestellt und sie darauf hingewiesen, dass ihr der Rauswurf drohe, sollte sie nicht kooperieren. Nachdem sie auch den Versicherungsinspektoren den Zutritt verweigert hatte, reichte Wonder am Donnerstag (22. Oktober) Klage ein. Der 76-Jährige wirft Efferson die unrechtmäßige Besetzung der Immobilie vor. Er fordert, dass ein Richter ihre Räumung anordnet. Zudem verlangt er 600 Dollar Schadenersatz, da ihr Verhalten dazu geführt habe, dass der Versicherungsschutz für das Haus erloschen sei.