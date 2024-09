Vor der "Joker 2"-Premiere am Abend Stilvoll und elegant: Lady Gaga begeistert in Venedig

Lady Gaga und Joaquin Phoenix beim "Joker: Folie A Deux"-Fotocall in Venedig. (lau/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 16:54 Uhr

Lady Gaga begeistert beim Filmfestival in Venedig am Nachmittag mit einem besonders eleganten Auftritt. Die Sängerin und Schauspielerin präsentiert am Lido ihren neuesten Film, die Superhelden-Fortsetzung "Joker 2".

Am Mittwochabend steigt bei den 81. Internationalen Filmfestspielen von Venedig die große Gala-Premiere von "Joker: Folie à Deux", der sehnlichst erwarteten Fortsetzung zum Welthit "Joker" aus dem Jahr 2019. Schon bei der Pressekonferenz und einem Fototermin am Nachmittag zog Musikerin und Schauspielerin Lady Gaga (38) am Lido alle Blicke auf sich.

Eleganter Auftritt von Lady Gaga in Venedig

Lady Gaga, die mit bürgerlichen Namen Stefani Germanotta heißt, begeisterte in einem langärmeligen, schwarzen Samtkleid mit Puffärmeln und kombinierte dazu ein stilvolles schwarzes Beret. Die Sängerin stößt neu zum Cast um Joker-Darsteller und Oscarpreisträger Joaquin Phoenix (49), der genau wie "Joker"-Regisseur Todd Phillips (53) nach Venedig gereist ist. Phoenix entschied sich für den Fototermin für eine schwarze Jeans und ein schlichtes, weißes T-Shirt mit Turnschuhen. Filmemacher Phillips trug Anzug und ein aufgeknöpftes weißes Hemd.

"Joker" startete im Jahr 2019 seinen weltweiten Siegeszug beim Filmfestival in Venedig. Dort wurde die düstere Superhelden-Erzählung mit dem Goldenen Löwen, dem Hauptpreis des Festivals, ausgezeichnet. Später folgten noch zwei Academy Awards. Bis vor Kurzem war "Joker" auch der weltweit finanziell erfolgreichste Film mit einer Altersfreigabe für Erwachsene. Erst das Marvel-Werk "Deadpool & Wolverine" nahm ihm diesen Titel im Sommer 2024 wieder ab.

Darum geht es in "Joker 2"

Im Sequel "Joker: Folie à Deux" sitzt Arthur Fleck (Phoenix) aufgrund seiner Verbrechen im berühmten Arkham Asylum ein, Gotham Citys Gefängnis für geisteskranke Schwerverbrecher, in das Batmans Widersacher für gewöhnlich früher oder später wandern.

Dort lernt er seine Mitinsassin Harleen Quinzel (Gaga) kennen, setzt sich mit seinen eigenen, multiplen Persönlichkeiten auseinander, und entdeckt daneben die Musik, die schon immer in ihm steckte, heißt es in der offiziellen Handlungsbeschreibung des Werks. "Joker 2" soll am 3. Oktober in die deutschen Kinos kommen.