Musik Stormzy, James Blake und Emily Eavis von Ivors Academy geehrt

Stormzy at the Ivors Academy Honours in London - Getty - October 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2026, 11:00 Uhr

Die Ivors Academy würdigte den "positiven Einfluss", den unter anderem Stormzy und Emily Eavis auf die Musikwelt ausüben.

Stormzy, James Blake und Emily Eavis sind von der Ivors Academy für ihren Beitrag zur Musik ausgezeichnet worden.

Der Grime-Star, der Singer-Songwriter und die Glastonbury-Veranstalterin gehörten zu den Geehrten bei der diesjährigen Ivors Academy Honours am Donnerstagabend (1. Oktober) im InterContinental London. Lord Neri, CEO der Ivors Academy, gratulierte den Preisträgern in einer Mitteilung. „Wir sind stolz darauf, eure Leistungen zu würdigen und darauf, wie ihr einen positiven Unterschied für die Musik und ihre Urheber macht“, erklärte er. Die Auszeichnungen gingen an Künstler und Führungskräfte, die in der Musikbranche neue Maßstäbe setzen und sich für eine bessere Zukunft von Künstlern einsetzen.

James Blake wurde für seine künstlerische Arbeit und seinen Einsatz für die Rechte von Songwritern geehrt. Glastonbury-Chefin Emily Eavis, deren Auszeichnung von Elbow-Sänger Guy Garvey überreicht wurde, erhielt die Ehrung für ihren Einfluss auf Musik und Kultur sowie ihr Engagement für aufstrebende Talente. Stormzy wurde für seinen Einfluss auf die britische Musik und Kultur sowie seinen Einsatz für neue Chancen für andere Künstler ausgezeichnet. Dazu zählt auch seine Initiative #Merky. Zu den weiteren Geehrten gehörten MNEK, Sentric-Music-CEO Chris Meehan und IMRO-CEO Victor Finn.

Tom Gray, Vorsitzender der Ivors Academy, betonte ebenfalls die Bedeutung der Auszeichnungen. „Heute Abend würdigen wir die Menschen, die hart daran arbeiten, die Musikwelt zu einem besseren Ort zu machen“, erklärte er. Sie unterstützten Songwriter und Komponisten, gingen gegen Ungleichheit und Ausgrenzung vor, förderten vielfältige Stimmen und setzten sich dafür ein, dass Urheber fair bezahlt werden. „Sie nutzen ihre Position, um die Dinge für andere besser zu machen. Und das verdient Anerkennung.“

Bei den Ivor Novello Awards im Mai dieses Jahres war Elton John von der Ivors Academy für seinen Beitrag zur Musik und seinen Einsatz für neue Talente geehrt worden. Auch Thom Yorke, Sam Fender und Rosalia erhielten Auszeichnungen bei der Zeremonie. George Michael wurde posthum mit einem Academy Fellowship geehrt.