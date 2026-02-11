Stars ‚Stranger Things: The First Shadow‘-Prequel-Theaterstück wird offenbar für Netflix verfilmt

Still - Noah Schnapp as Will Byers in Stranger Things - Season 5 - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2026, 11:00 Uhr

‚Stranger Things: The First Shadow‘ wird am Broadway für Netflix aufgezeichnet.

Das Prequel-Theaterstück, das im Jahr 1959 spielt und die Ursprungsgeschichte von Henry Creel, alias Vecna, erzählt, feierte im April 2025 im Marquis Theatre am Broadway Premiere. Die ursprüngliche Besetzung soll die Produktion am 29. März verlassen. Wie ‚Collider‘ berichtet, wird die Show von Dienstag (10. Februar) bis Samstag (14. Februar) für Dreharbeiten pausiert. Das bedeutet, dass die Original-Broadway-Besetzung in der Aufzeichnung zu sehen sein wird.

Die Produktion wurde im Dezember 2023 offiziell im Londoner West End uraufgeführt und läuft weiterhin im Phoenix Theatre in London. Derzeit gibt es keinen Zeitplan oder Veröffentlichungstermin für die gefilmte Version, die von Netflix, Sonia Friedman Productions sowie den Produzenten der Broadway-Show betreut wird. Zur Besetzung gehört der für den Tony Award nominierte Louis McCartney als Henry. Ende März übernimmt eine neue Darstellerriege die Rollen. Victor de Paula Rocha wird als Henry dazustoßen, neben Ayana Cymone als Patty Newby, Shea Grant als Joyce Maldonado, Juan Carlos als Bob Newby und Matthew Erick White als James Hopper Jr.. Das Stück wurde von Kate Trefry geschrieben. Die ‚Stranger Things‘-Schöpfer, die Duffer-Brüder, hatten zuvor bestätigt, dass das Theaterstück zum offiziellen Kanon der Gesamtgeschichte gehört. Es zeigt Highschool-Versionen vieler Figuren aus der TV-Serie, während Henry als Kind seine Kräfte entdeckt.

Im April vergangenen Jahres, Monate bevor die fünfte und finale Staffel der Serie im Dezember ausgestrahlt wurde, sagte Trefry dem ‚Hollywood Reporter‘: „Es ist absolut kanonisch. Es ist vollständig mit den Staffeln eins bis vier verbunden, greift aber auch in die Zukunft mit Staffel fünf. Es musste dieses fehlende Puzzleteil sein, das all diese verschiedenen Elemente miteinander verbindet.“