Zwei Papa-Tochter-Fotos Süß! Leni Klum gratuliert Papa Seal zum Geburtstag

Seal adoptierte Leni Klum im Jahr 2009. (ili/spot)

SpotOn News | 20.02.2024, 11:04 Uhr

Mit zwei niedlichen Papa-Tochter-Fotos aus ihrer Kindheit und einem liebevollen Kommentar gratuliert Leni Klum ihrem Adoptivvater Seal zum Geburtstag.

Der britische Sänger Seal hat am gestrigen Montag (19. Februar) seinen 61. Geburtstag gefeiert. Ihm zu Ehren veröffentlichte seine Adoptivtochter Leni Klum (19) einen bezaubernden Geburtstagsgruß in ihren Instagram-Stories.

Zu zwei Fotos, die Leni als Kleinkind auf dem Schoss ihres Vaters zeigen, schreibt sie "happy birthday papa i love you" und setzt ein rotes Herz dazu. Auf dem einen Bild geben sich die beiden ein Küsschen. Auf dem anderen kuschelt sich das Mädchen an ihn, während er in die Kamera lächelt.

Seal war von 2005 bis 2014 mit Heidi Klum (50) verheiratet. Als der Sänger Klum kennenlernte, war sie bereits mit Leni schwanger. Seal adoptierte sie 2009. Gemeinsam bekam das Paar die weiteren Kinder Henry (18), Johan (17) und Lou (14). Seit 2019 ist Heidi Klum mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (34) verheiratet.

Überraschung in Los Angeles

Leni Klum und Seal zeigen sich regelmäßig gemeinsam bei Veranstaltungen. Mitte Januar 2023 besuchten sie etwa gemeinsam die Premiere der Liebeskomödie "Shotgun Wedding".

Anfang Januar dieses Jahres gab es einen besonders überraschenden Auftritt in Los Angeles. Dabei besuchte der Musiker mit allen vier Kindern die Filmpremiere von "The Book of Clarence". Zum ersten Mal waren alle Geschwister zusammen bei einem öffentlichen Event zu sehen.

Bis dahin war nur Leni Klum als Nachwuchsmodel öffentlich bekannt. Erstmals präsentierte sie sich im Dezember 2020 im Alter von 16 Jahren mit ihrer Mutter im Rahmen eines Cover-Shootings für die deutsche "Vogue".

Seal feiert in den Bergen

Wie auf seinem eigenen Instagram-Account zu sehen ist, verbrachte Sänger Seal sein Wiegenfest in den Bergen. Zu einem Foto von sich vor einer nicht näher verorteten verschneiten Berglandschaft schrieb der Musiker: "An meinem Lieblingsort".