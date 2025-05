Stars Süße Baby-Überraschung auf der Met Gala: Rihanna erwartet ihr drittes Kind!

Rihanna - 2025 Met Gala - baby bump - credit DPRF/starmaxinc.com BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 09:00 Uhr

Rihanna bestätigte ihre dritte Schwangerschaft auf der Met Gala 2025.

Die 37-jährige Sängerin, die mit dem Rapper A$AP Rocky die Söhne RZA (2) und Riot (21 Monate) hat, zeigte auf der Met Gala ihren Babybauch, nachdem sie auf einem Porträt des Fotografen Miles Diggs verriet, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Rihanna kam am Montag (05. Mai) mit Verspätung zur Met Gala, die im Metropolitan Museum of Art in New York City stattfand, und trug ein Marc Jacobs-Outfit – ein graues Bustier und einen bodenlangen schwarzen Rock – inmitten des Spektakels, das unter dem Motto „Superfine: Tailoring Black Style“.

Ihr Partner Rocky, der die diesjährige Met Gala mit moderierte, traf schon früher am Abend ein. Mehrere Reporter gratulierten ihm, nachdem bekannt geworden war, dass das Paar sein drittes gemeinsames Kind erwartet, und er antwortete: „Es ist an der Zeit, den Leuten zu zeigen, was wir uns ausgedacht haben.“ Er fügte hinzu: „Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich bin froh, dass sich alle für uns freuen, denn wir sind definitiv glücklich.“ A$AP trug einen marineblauen Anzug, den er selbst entworfen hatte, und Schuhe von Christian Louboutin auf dem mitternachtsblauen Teppich der Met Gala.

Rihanna ist keine Unbekannte, wenn es darum geht, eine Schwangerschaft auf einer weltweiten Bühne zu verkünden. Die Musikerin bestätigte während ihres Auftritts bei der Super Bowl Halftime Show 2023, dass sie mit Riot schwanger ist.