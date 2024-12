Musik Sum 41: Keine Konzerte in Australien

05.12.2024

Aufgrund der Erkrankung von Deryck Whibley werden die geplanten Sum-41-Konzerte in Australien ausfallen.

Sum 41 lassen ihre Konzerte in Australien ausfallen, weil Deryck Whibley noch immer an einer Lungenentzündung leidet.

Die ‚In Too Deep‘-Poppunker befinden sich aktuell auf ihrer Abschiedstournee, die sie in den kommenden Wochen nach Australien führen sollte, wo die Band unter anderem als Headliner beim beliebten ‚Good Things Festival‘ eingeplant war. Leider mussten Sum 41 jetzt bekannt geben, dass ihre Auftritte Down Under kurzfristig abgesagt werden müssen. Grund ist eine schwere Lungenentzündung des Frontmanns. In einem zwischenzeitlich gelöschten Beitrag auf Facebook, der unter anderem ‚Billboard‘ vorliegt, schrieben die Rocker: „Mit großer Traurigkeit und Reue müssen wir ankündigen, dass unsere Australien-Tour 2024 nicht stattfinden kann. Wir haben uns so sehr auf diese Tour vom 4. bis zum 12. Dezember gefreut, um Verbindungen zu unseren australischen Fans aufzubauen. Jetzt sind wir zwar hier, aber nach den Untersuchungen mehrerer australischer Ärzte ist es klar, dass Deryck nicht auftreten kann. Wir verstehen eure Enttäuschung und wissen sie zu schätzen – wir sind auch total fertig.“

Ihre Fans riefen Sum 41 dennoch dazu auf, das Festival am Wochenende zu besuchen. „Die gute Nachricht ist, dass das ‚Good Things Festival‘ dieses Wochenende trotzdem in Melbourne, Sydney und Brisbane stattfindet, mit einem unglaublichen Lineup aus lokalen und internationalen Künstlern. Wir können nicht da sein, aber geht für uns hin und habt eine gute Zeit“, stand weiter zu lesen.