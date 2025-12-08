Film ‚Superman‘-Star David Corenswet: Bei dieser Sache war er sich mit James Gunn uneinig

Der Schauspielerin stellte sich eine Szene in dem Film anders vor als der Regisseur.

David Corenswet hatte am Set von ‚Superman‘ eine kleine Meinungsverschiedenheit mit James Gunn.

Der US-Schauspieler übernahm in dem DC-Universum-Film von 2025 die Titelrolle des Superhelden. Doch beim Kuss zwischen Clark Kent/Superman und Lois Lane (Rachel Brosnahan) am Ende des Blockbusters hatten die beiden unterschiedliche Vorstellungen.

Im Gespräch mit Schauspielkollege Jonathan Bailey für ‚Variety‘ und ‚CNN‘ erzählte Corenswet: „James kam zu mir, als ich dieses kleine Lachen machte, nachdem sie sagt: ‚Ich liebe dich auch‘, und meinte: ‚Es funktioniert nicht. Es muss ernst sein.'“ Der 32-Jährige habe jedoch sofort widersprochen. „Und ich sagte: ‚Nein! Der ganze Punkt ist doch, dass ich verdammt nochmal weiß, dass du mich liebst'“, verriet er.

Corenswet überzeugte Gunn schließlich von seiner Sicht der Dinge: „James sei zugutegehalten: Er lag bei 90 Prozent der Dinge richtig, aber bei dieser Sache erkannte er, dass dieses Lachen etwas sehr Wahrhaftiges war.“ Bailey erklärte daraufhin: „Genau das macht einen Hauptdarsteller aus, der einen Volltreffer landet.“

‚Superman‘ spielte weltweit mehr als 611 Millionen Dollar ein und wurde damit zum erfolgreichsten Superheldenfilm des Jahres. DC wird das Sequel ‚Man of Tomorrow‘ im April 2026 drehen. Gunn enthüllte in der ‚Howard Stern Show‘: „Ich habe mir geschworen, dass ich zumindest ein kleines bisschen langsamer mache. Obwohl ich gerade das ‚Superman‘-Sequel entwickle, das wir etwa im April zu drehen beginnen … Ich bin mit dem Schreiben größtenteils fertig.“

Der Chef des DCU-Studios gab außerdem einen kleinen Ausblick darauf, was Fans erwarten können: Nicholas Hoults Lex Luthor wird neben Corenswets Superman im Mittelpunkt stehen. „Es geht darum, dass Lex Luthor und Superman bis zu einem gewissen Grad zusammenarbeiten müssen – gegen eine viel, viel größere Bedrohung“, kündigte er an. Der Film soll am 9. Juli 2027 in die Kinos kommen.