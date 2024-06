Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise Suri Cruise verrät, auf welches College sie geht

Suri Cruise geht ab August aufs College. (ncz/spot)

SpotOn News | 08.06.2024, 14:31 Uhr

Ein Meilenstein für Suri Cruise: Die Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise geht bald aufs College. Jetzt hat sie verraten, welche Uni sie gewählt hat.

Schon bald beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Suri Cruise (18): Erst im April feierte die Tochter von Katie Holmes (45) und Tom Cruise (61) ihren 18. Geburtstag, jetzt geht es in wenigen Wochen aufs College. Wohin es die Promi-Tochter im Herbst zieht, steht offenbar auch schon fest.

An dieser Uni wird Suri Cruise studieren

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, hat Suri Cruise in einem TikTok-Video verraten, für welches College sie sich entschieden hat. Demnach geht es für die 18-Jährige nach Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania, wo sie an der Carnegie Mellon University studieren wird. In dem Video, das offenbar von einer Mitschülerin geteilt wurde, lächelt Cruise mit einem roten Pullover mit der Aufschrift "Carnegie Mellon" in die Kamera.

Was genau Cruise an der prestigeträchtigen Universität studieren wird, ist nicht bekannt. Laut "Daily Mail" soll die 18-Jährige sich für Fashion Design interessieren. An der Carnegie Mellon University gibt es für diesen Studiengang auch ein eigenes Institut am College of Fine Arts. Das Semester startet dort bereits im August.

Diese Promis besuchten dieselbe Uni

Mit ihrer Wahl tritt Suri Cruise in große Fußstapfen: Unter den ehemaligen Studentinnen und Studenten der Carnegie Mellon University sind 20 Nobel-Preisträger, 142 Emmy-Gewinner, 52 Tony-Preisträger sowie 13 Oscar-Sieger. Unter anderem besuchten Stars wie Popkünstler Andy Warhol (1928-1987), Schauspieler Joe Manganiello (47) und Schauspieler Leslie Odom Jr. (42) das College.