Film Susan Egan scherzt, Zendaya brauche wegen ‚Hercules‘ vielleicht eine ‚einstweilige Verfügung‘

Susan Egan - AVALON - LA - July 2004 - Tiger Cruise premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2026, 19:00 Uhr

Susan Egan scherzte, Zendaya brauche möglicherweise eine „einstweilige Verfügung gegen“ sie, weil sie so unermüdlich dafür wirbt, dass die Schauspielerin Meg in Disneys Realverfilmung von ‚Hercules‘ spielt.

Die 56-jährige Schauspielerin, die der Figur im Animationsklassiker von 1997 ihre Stimme lieh, hat sich besonders lautstark dafür ausgesprochen, dass die 29-jährige Zendaya ihre Rolle im Reboot von Joe und Anthony Russo und Guy Ritchie übernimmt. Das Projekt wurde 2020 angekündigt, bislang wurden jedoch noch keine Schauspieler offiziell verpflichtet.

Egan scherzte gegenüber ‚People‘: „Zendaya und ihr Ehemann [Tom Holland] denken vielleicht: ‚Ehrlich gesagt, vielleicht brauchen wir inzwischen eine einstweilige Verfügung gegen Susan Egan. Ja, sie ist ein bisschen zu enthusiastisch.‘ Aber ich liebe sie wirklich, und zwar schon seit sie jünger war.“ Sie bewundert vor allem, was für eine „unglaublich dynamische Performerin“ die ‚Spider-Man‘-Darstellerin sei. Außerdem fügte sie hinzu: „Sie ist eine so bodenständige Frau, und ich bewundere sie wirklich.“

‚Hercules‘ erzählte die Geschichte des Sohnes des griechischen Gottes Zeus, der seine Herkunft entdeckt und trainiert, um ein Held zu werden. Meg wird dabei zur großen Liebe der Titelfigur.

Egan liebte es, die freche und schelmische Meg zu spielen, weil die Rolle völlig anders war als die Figuren, die sie sonst verkörperte. Sie erklärte: „Im echten Leben habe ich immer das brave Mädchen gespielt. Aber im Animationsfilm durfte ich das freche Mädchen spielen, das Mädchen, das Fehler macht, diejenige, die all die besten Einzeiler bekommt. [Meg] darf Herc und Hades manipulieren. So etwas durfte ich vorher nie machen, deshalb hat das so viel Spaß gemacht.“

Egan – die von 1994 bis 1995 außerdem die Rolle der Belle in der Broadway-Produktion von ‚Die Schöne und das Biest‘ spielte – fühlt sich „so gesegnet“, weiterhin Disney-Songs singen zu dürfen, die ein großer Teil ihres Lebens waren, etwa auf Kreuzfahrten der Entertainment-Marke und bei deren besonderen Veranstaltungen. Sie sagte: „Ich fühle mich so gesegnet und glücklich, alles aus ‚Hercules‘ und ‚Beauty and the Beast‘ singen zu dürfen. Ich werde den Rest meines Lebens singen, bis jemand mit einem Haken kommt und mich von der Bühne zieht. Diese Musik ist magisch.“ Sie schwärmt weiter, dass Disney-Komponist Alan Menken ihre Leben verändert habe und sie für immer dankbar sein und weitermachen werde.

„Die Musik ist endlos. Die Musik gehört zum Kern dessen, wer wir sind. Diese Lieder haben unser Leben begleitet, und mit jeder neuen Generation gibt es wieder eine neue Generation, die sich in sie verliebt und die Prinzessin findet, mit der sie sich am meisten identifizieren kann“, sagte Egan.