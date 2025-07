Stars Sydney Sweeney als nächstes Bond-Girl im Gespräch

Sydney Sweeney - Echo Valley - Apple TV Premiere - London - Getty - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2025, 11:27 Uhr

Die 'Euphoria'-Darstellerin soll sehr gute Chancen auf die lukrative Rolle haben.

Sydney Sweeney wird als nächstes Bond-Girl gehandelt.

Die 27-jährige Schauspielerin steht offenbar ganz oben auf der Wunschliste des neuen 007-Regisseurs Denis Villeneuve. Zudem soll die ‚Euphoria‘-Darstellerin auch die Unterstützung von Amazon-Chef Jeff Bezos haben. Das Unternehmen hat inzwischen die kreative Kontrolle über das Spionage-Franchise von den langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernommen.

Ein Insider verriet gegenüber der britischen Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Sydney steht ganz oben auf dem Casting-Bogen für Bond. Denis hält sie für äußerst talentiert und sieht in ihr eine große Anziehungskraft auf jüngere Generationen – etwas, das entscheidend ist, um das Franchise zu modernisieren.“

Der Regisseur sei Sydneys größter Fan. „Die beiden haben viel Zeit miteinander verbracht und er bewundert ihren kometenhaften Aufstieg. Außerdem hat Sydney die körperliche Fitness, um actionreiche Szenen zu spielen, ist dabei aber gleichzeitig feminin – genau in der Tradition der bisherigen Bond-Girls“, ergänzte der Insider.

Villeneuve wurde letzten Monat offiziell als Regisseur des nächsten Bond-Films bekannt gegeben. Er versprach, der Tradition des ikonischen Geheimagenten treu zu bleiben, der von einem neuen Darsteller verkörpert wird, nachdem Daniel Craig 2021 in ‚Keine Zeit zu sterben‘ seinen Abschied als 007 feierte. Der ‚Dune‘-Regisseur erklärte in einem Statement: „Für mich ist Bond heiliges Terrain. Ich will die Tradition ehren und gleichzeitig den Weg für viele neue Missionen ebnen.“