Stars Sydney Sweeney: Aus Angst vor Nadeln hat sie sich keiner Beauty-OP unterzogen

Sydney Sweeney at The Housemaid Special Screening 9 - FAMOUS - December 2 2025 - New York City BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin betont, dass sie sich noch nicht unters Messer gelegt hat.

Sydney Sweeney hat keine Schönheitsoperationen machen lassen, weil sie „so große Angst vor Nadeln“ hat.

Die Hollywood-Schauspielerin wies Gerüchte zurück, sie habe sich unters Messer gelegt, um ihr Aussehen zu verändern. Sydney betonte, dass sie weder faltenglättendes Botox noch Gesichts-Filler bekommen habe, weil sie panische Angst vor Spritzen habe. In einem gemeinsamen Interview mit Amanda Seyfried für das ‚Allure‘-Magazin erklärte der ‚Euphoria‘-Star: „Lasst uns alle Gerüchte aus der Welt schaffen. Ich meine, ich habe mir noch nie etwas machen lassen. Ich habe so große Angst vor Nadeln, ihr habt keine Ahnung …“

Amanda entgegnete: „Aber es wirkt wirklich gut, wenn du älter wirst, ich sage es dir jetzt schon.“ Sydney hielt jedoch an ihrer Furcht fest: „Ich habe zu viel Angst vor Nadeln.“ Die Gerüchte über angebliche Eingriffe entstehen laut der blonden Schönheit meist dadurch, dass sich Social-Media-Nutzer alte Kindheitsfotos von ihr anschauen. „Man kann doch kein Foto von mir mit zwölf mit einem Foto von mir mit 26 vergleichen – mit professionellem Make-up und Beleuchtung!“, wetterte sie. „Natürlich sehe ich da anders aus. Alle auf Social Media sind verrückt.“

Die ‚Christy‘-Darstellerin verriet in dem Interview auch, welchen kleinen Makel sie korrigieren würde, wenn sie sich tatsächlich unters Messer legen würde. „Wenn ich wirklich etwas hätte machen lassen, Leute, dann wäre mein Gesicht gleichmäßiger“, schilderte sie. „Als ich jünger war, hatte ich hier einen Wakeboard-Unfall und bekam 19 Stiche.“ Deshalb öffne sich ein Auge „ein bisschen weiter als das andere.“