Stars Sydney Sweeney: ‚Ich werde über Weihnachten verreisen‘

Bang Showbiz | 17.12.2025, 09:00 Uhr

Sydney Sweeney wird über Weihnachten verreisen.

Sydney Sweeney plant, die Feiertage mit einer Reise zu verbringen.

Die 28-jährige Schauspielerin war 2025 in mehreren hochkarätigen Projekten zu sehen, darunter ‚Christy‘ und ‚The Housemaid‘. Nun freut sich Sydney auf eine Auszeit über Weihnachten und verrät, dass sie während der Festtage „reisen“ wird – zum ersten Mal in ihrem Leben. Die blonde Schönheit, die sich Anfang dieses Jahres von ihrem Verlobten Jonathan Davino getrennt hat, sagte gegenüber ‚Extra‘: „Ich werde reisen. Ich bin über die Feiertage noch nie verreist.“

In den vergangenen Monaten war Sydney intensiv mit den Dreharbeiten zur dritten Staffel von ‚Euphoria‘ beschäftigt und kann es kaum erwarten, ihre Gedanken zur neuen Staffel endlich mit den Fans der Serie zu teilen. Die Schauspielerin erklärte: „Ich freue mich wirklich sehr darauf, endlich darüber sprechen zu können. Es wird ziemlich bald erscheinen, also werde ich im neuen Jahr viel mehr zu erzählen haben.“ Sydney verriet kürzlich außerdem, dass sie es liebt, durch ihre Leinwandrollen „verschiedene Versionen des Lebens“ zu erkunden. Die Schauspielerin hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt und erklärte, worauf sie bei ihren Rollen achtet. Sydney, die in ‚Euphoria‘ Cassie Howard spielt, sagte dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich glaube, ich habe viele Figuren gewählt, mit denen ich unterschiedliche Versionen des Lebens erkunden und mich ganz darin verlieren kann.“ Zudem wies Sydney die Behauptung zurück, ihre Rollen seien oft übermäßig sexualisiert. Sie sagte: „Cassie war definitiv kulturell sehr relevant und ein großes Thema, deshalb steht das für viele stark im Vordergrund. Aber alles danach war nicht [übermäßig sexualisiert]. Eden war es nicht, Reality war es nicht, Americana war es nicht, White Lotus war es nicht. Es ist einfach das, worüber die Leute sprechen wollen.“

In dem Sportdrama ‚Christy‘ spielte Sydney eine ehemalige Profiboxerin und gab zu, dass sie sich dem Projekt voll und ganz verschrieben hat. Rückblickend sagte sie: „Ich habe sehr viel Liebe und harte Arbeit hineingesteckt, deshalb fühlt es sich gut an, dass die Leute das anerkennen und dass die Geschichte bei ihnen Anklang findet.“