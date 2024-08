Stars Sydney Sweeney wollte im Sommerurlaub arbeiten

Sydney Sweeney - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2024, 10:00 Uhr

Die Schauspielerin findet es schwer, wochenlang auf die Arbeit zu verzichten.

Für Sydney Sweeney war es eine „Herausforderung“, den Sommer über nicht zu arbeiten.

Die 26-jährige Schauspielerin bezeichnet sich selbst als Workaholic, hat sich aber ein paar Monate frei genommen, um zu reisen und zu entspannen.

Im Gespräch mit dem US-amerikanischen ‚Cosmopolitan‘-Magazin gesteht der Star: „Wisst ihr, es ist ein ganz anderes Gefühl für mich. Ich bin ein Workaholic. Ich liebe es, zu arbeiten, und ich liebe es, eine Million Dinge gleichzeitig zu jonglieren. Es war fast wie eine Herausforderung an mich selbst, einen Schritt zurückzutreten und mir zu erlauben, in den Urlaubsmodus zu wechseln. Und es war hart! Meine Freunde versteckten mein Handy, während ich versuchte, mein Team anzurufen, damit wir über Drehbücher und die Arbeit sprechen konnten!“

Die ‚Euphoria‘-Darstellerin verrät, dass ihre Freunde ihr dabei helfen, auf dem Boden zu bleiben, weil sie nicht im Showbusiness arbeiten. „Ich habe einen wirklich tollen Freundeskreis, in dem einige in der Branche sind, aber die meisten sind es nicht. Man kann aus der ‚Blase‘, wie ich sie nenne, heraustreten und sieht, was im Leben wichtig ist. Man sieht die Realität und das erdet und demütigt dich“, erzählt sie. „Die meisten meiner Freunde sind immer noch Freunde aus meiner Kindheit und deshalb sind die meisten von ihnen nicht in der Branche, weil ich nicht in ihr aufgewachsen bin. Es ist einfach eine Rückkehr zu meinen Wurzeln.“

Obwohl Sydney mit dem Geschäftsmann Jonathan Davino verlobt ist, findet sie es wichtig, ihr Privatleben aus dem Rampenlicht zu halten. „Ich wurde Schauspielerin, weil ich es liebte, Charaktere zu spielen. Ich liebte es, Geschichten zu erfinden und alles über andere Menschen zu erfahren, was ich konnte“, erklärt sie. „Ich hätte nie gedacht, dass sich die Leute für Sydney interessieren würden. Ich dachte, sie würden meine Figur sehen wollen, und deshalb möchte ich mich auf die Arbeit konzentrieren.“