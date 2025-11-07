Stars SZA spricht zum ersten Mal öffentlich über ihren Online-Streit mit Nicki Minaj

SZA - Glastonbury 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2025, 09:00 Uhr

SZA hat sich zum ersten Mal öffentlich zu ihrem Online-Streit mit Nicki Minaj geäußert.

Die 35-jährige Rapperin sagte, sie verstehe nicht, wie der Streit überhaupt begonnen habe, und beharrt darauf, es gebe „keine Hintergrundgeschichte“ hinter ihrem öffentlichen Austausch. In einem Interview mit dem ‚GQ‘-Magazin für die November-Titelgeschichte sagte SZA – bürgerlich Solána Rowe –, sie habe Nicki (42) nie getroffen und sei überrascht gewesen über die Auseinandersetzung, die sich Anfang des Jahres zwischen ihnen auf der Plattform X abgespielt hatte. Sie sagte: „Ich kenne sie nicht. Wir haben keine Verbindung zueinander. Es gab keine durchgehende Erzählung. Es war einfach so etwas wie: ‚Roc Nation’… Ich weiß nicht, woher das kam.“

Die Auseinandersetzung begann im Juli, als Nicki offenbar glaubte, SZA habe sie in einem Beitrag über den ehemaligen Manager der Sängerin, Terrence ‚Punch‘ Henderson, indirekt erwähnt. Nicki reagierte, indem sie mehrere kritische Tweets an SZA richtete, in denen sie schrieb, die ‚Saturn‘-Interpretin „sah aus und klang, als wäre sie von einer verdammten Biene gestochen worden“. SZA sagte zu ‚GQ‘: „Es war nicht einmal meine Aufgabe, eine Geschichte zu korrigieren, mit der ich nichts zu tun hatte. Es war ein bisschen seltsam. Es war sehr so: ‚Warum?‘ Aber auch, weißt du – ’na gut, meinetwegen.'“

Während des Austauschs schien SZA sich aus dem Streit zurückzuziehen und schrieb auf X: „Mir ist dieses ganze komische Zeug, das du da laberst, völlig egal… Lmao, lass mich lieber wieder ruhig, schüchtern und sanftmütig sein.“ Nicki verschärfte den Streit später, indem sie SZAs Entscheidung kritisierte, ihr 2022er Album ‚SOS‘ als Deluxe-Version ‚Lana‘ neu zu veröffentlichen. Sie schrieb: „Die B**** bringt ein komplett neues Album als Deluxe-Version zu einem Album raus, das schon seit ein oder zwei Jahren draußen ist, nur damit das Originalalbum Rekorde bricht. Was ist das bitte für ein unsicherer Mangel an Moral und Integrität? Ich dachte, sie wäre eine echte Künstlerin? Girl, bye.“