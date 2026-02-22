Musik Tame-Impala-Star Kevin Parker ‚vergaß‘ die Grammy Awards

Kevin Parker - August 2022 - Avalon - Tame Impala in Copenhagen BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2026, 10:00 Uhr

Der australische Musiker verschlief die Musikpreisverleihung komplett - obwohl er einen Award gewann.

Kevin Parker von Tame Impala verschlief seinen Grammy-Gewinn, weil er die Verleihung „vergessen“ hatte.

Der australische Musiker erhielt am 1. Februar zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung in der Kategorie „Best Dance/Electronic Recording“ für den Song ‚End of Summer‘. Kevin zeigte sich jedoch überrascht, als ihn zahlreiche Glückwunschnachrichten erreichten – er hatte nicht nur die Grammys vergessen, sondern auch seine eigene Nominierung.

Kevin – der den gleichen Preis 2025 für ‚Neverender‘ gewann – gestand im Gespräch mit Mac DeMarco für das ‚Interview‘-Magazin: „Ich bin ganz ehrlich: Ich habe komplett vergessen, dass die überhaupt stattfinden. Ich habe sogar vergessen, dass ich nominiert war.“ Er beschrieb seine Verwirrung: „In Australien wachen wir auf und erfahren erst dann, was in Amerika passiert ist. Mein Handy ist explodiert. Ich hatte 30 Nachrichten – alle sagten nur ‚Glückwunsch‘. Keine einzige, wofür. Und ich dachte nur: ‚Wofür denn bitte?'“

An anderer Stelle des Interviews gestand der 40-Jährige, dass es für ihn eine „Herausforderung“ wäre, nüchtern aufzutreten. „Meine Beziehung zu Alkohol und Shows ist: Ich habe eine feste Routine. Ich trinke nicht viel vor dem Auftritt, aber währenddessen, weil es Spaß macht“, erklärte er. „Früher wäre die Herausforderung gewesen, betrunken auf die Bühne zu gehen. Heute ist die Herausforderung, es nüchtern zu tun.“ Zur Verdeutlichung fügte der Künstler hinzu: „Komplett nüchtern aufzutreten – das wäre für mich wie mein allererster Gig.“

Gleichzeitig betonte Kevin, dass er zunehmend die Momente schätze, in denen nicht alles nach Plan laufe: „Je größer die Shows, desto stärker ist alles durchgetaktet. Wenn etwas schiefgeht, ist das für mich die Würze.“