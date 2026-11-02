Stars Tanja Szewczenko steht womöglich ein Kaiserschnitt bevor

Tanja Szewczenko - Instagram - 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2026, 14:00 Uhr

Tanja Szewczenko steht womöglich ein Kaiserschnitt bevor.

Tanja Szewczenko fiebert der Geburt ihres vierten Kindes entgegen.

Noch befindet sich die 49-Jährige in der 29. Schwangerschaftswoche, doch die medizinischen Vorbereitungen für die Entbindung laufen bereits. Nach einem Arzttermin im rumänischen Timișoara hat die ehemalige Eiskunstläuferin nun Einblicke in die aktuelle Situation gegeben. Dabei wurde deutlich: Vieles spricht dafür, dass ihr Sohn per Kaiserschnitt zur Welt kommen wird.

Auf Instagram veröffentlichte Szewczenko zwei Bilder, auf denen sie ihren nackten Babybauch zeigt. Dazu berichtete sie von der Untersuchung bei einem neuen Arzt. Ihre Kinder waren ebenfalls mit dabei und konnten ihren ungeborenen Bruder beim Ultraschall sehen. Mit dessen Entwicklung sei der Mediziner zufrieden gewesen. Allerdings gebe es einige Umstände, die bei der Geburt eine Rolle spielen könnten. „Der kleine Mann liegt im Bauch allerdings falsch herum. In der Beckenendlage“, erklärte die werdende Mutter. Auch ihre frühere Kaiserschnittnarbe bereite dem Arzt Sorgen. Zwar sei die Situation derzeit stabil, der Zustand der Narbe sei jedoch nur „semi-optimal“.

Für die Einschätzung spielen offenbar auch Szewczenkos medizinische Vorgeschichte und ihre bisherigen Geburten eine wichtige Rolle. Sie hatte bereits zwei Kaiserschnitte. Hinzu kommt eine besonders belastende Erfahrung aus dem Jahr 2018: Damals hatte sie eine lebensgefährliche Narbenschwangerschaft. Entsprechend deutlich fällt die Empfehlung der behandelnden Ärzte aus. „Er ist jetzt der fünfte Arzt, der mir ganz klar zum Kaiserschnitt rät“, berichtete sie über den jüngsten Termin. Eine wichtige organisatorische Frage konnte die Schauspielerin inzwischen ebenfalls klären. Ihr Arzt ist an zwei Privatkliniken in Timișoara tätig. Sollte die Geburt früher als geplant beginnen, wäre dort nach ihren Angaben ebenfalls ein kurzfristiger Kaiserschnitt möglich. Das nehme ihr einen großen Teil der Unsicherheit. „Das hat mir die Planungs-Last komplett abgenommen!“, schrieb sie erleichtert.

Trotz der möglichen Operation möchte Szewczenko die verbleibende Zeit möglichst unbeschwert genießen. „Der kleine Mann macht es mir unendlich leicht und mir geht es einfach nur gut“, ließ sie ihre Follower wissen. Ihre vorherige Schwangerschaft mit den Zwillingen Leo und Luis sei deutlich anstrengender gewesen. Damals hätten häufige Untersuchungen und Sorgen ihren Alltag bestimmt. Diesmal könne sie die Schwangerschaft viel gelassener erleben. Ihr Wunsch ist deshalb klar: „Der Kleine soll sich also ganz entspannt noch eine Weile in meiner Murmel einkuscheln. Die Welt da draußen kann noch warten!“