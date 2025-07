Film Taron Egerton gibt hoffnungsvolles Update zu ‚Kingsman 3‘

Bang Showbiz | 11.07.2025, 19:00 Uhr

Taron Egerton glaubt weiterhin, dass ein dritter ‚Kingsman‘-Film zustande kommen wird.

Die Arbeit an dem nächsten Action-/Spionagefilm läuft seit dem Prequel ‚The King’s Man‘ aus dem Jahr 2021. Regisseur Matthew Vaughn (54) erklärte jedoch zuvor, dass das Projekt durch Egertons vollen Terminkalender verzögert wurde. Jetzt hat der 35-jährige Schauspieler – der Gary ‚Eggsy‘ Unwin in ‚Kingsman: The Secret Service‘ (2014) und der Fortsetzung ‚Kingsman: The Golden Circle‘ (2017) spielte – darauf bestanden, dass er, Vaughn und ‚Harry Hart‘-Darsteller Colin Firth weiterhin daran interessiert sind, einen dritten Film zu drehen.

Als ‚The Playlist‘ Egerton nach Vaughns Bemerkungen über die Verzögerung fragte, antwortete er: „Hat er das gesagt? Ja, er ist so lustig. Er hat mich tatsächlich am Freitagabend angerufen. Ja, also, wir beide wollen es machen. Und ich weiß, dass Colin auch offen dafür ist.“ Allerdings müssen alle Beteiligten noch auf kreativer Ebene zusammenfinden: „Ich denke, das Interessante wird sein herauszufinden, ob wir alle dieselbe Vorstellung davon haben. Ich liebe Matthew. Matthew ist wie Familie für mich. Ich glaube wirklich, dass es eine brillante Geschichte für den dritten ‚Kingsman‘-Film gibt. Und ich glaube weiterhin, dass es passieren wird.“

‚Kingsman: The Secret Service‘ – mit Mark Strong, Michael Caine und Samuel L. Jackson – handelt von einem rebellischen Teenager, der in eine geheime Spionageorganisation rekrutiert und zum Gentleman-Agenten ausgebildet wird. Während ein Tech-Milliardär die globale Zerstörung plant, muss der Neuling sich der Herausforderung stellen und ihn rechtzeitig aufhalten. Der Film war 2014 ein kritischer und kommerzieller Erfolg und spielte bei einem Produktionsbudget von 81 Millionen Dollar weltweit 414,51 Millionen Dollar ein. Während die Fortsetzung ‚Kingsman: The Golden Circle‘ bei Kritikern weniger gut ankam, war sie an den Kinokassen dennoch erfolgreich und brachte 410,9 Millionen Dollar bei einem Budget von 104 Millionen Dollar ein.

Egerton sagte zuvor, er hoffe, dass der dritte ‚Kingsman‘-Film ein „würdiger“ Abschluss der Spionagereihe werde. Er sagte zu ‚Collider‘: „Vaughn hat definitiv die Absicht, ihn zu machen, und ich habe definitiv die Absicht, Eggsy ein letztes Mal zu spielen. Das war immer das, wozu ich mich verpflichtet gefühlt habe. Es ist die Rolle, die meinen Namen bekannt gemacht hat, denke ich, und ich möchte einfach, dass es absolut richtig ist, wenn wir es nochmal machen, und dass die Geschichte dieser Rolle gerecht wird, die mein Leben wirklich verändert hat. Ich möchte, dass es ein würdiger Abschluss ist.“