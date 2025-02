Stars Taylor Swift beeindruckte Frances Tiafoe mit Tenniswissen

Bang Showbiz | 26.02.2025, 18:00 Uhr

Taylor Swift gewann den „ultimativen Respekt“ von Tennisstar Frances Tiafoe während einer ganztägigen Trinksession.

Der Sportler hat verraten, dass er die Sängerin letzten November bei einem Spiel der Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium kennengelernt hat und Taylor ihn mit ihrer „bodenständigen“ Einstellung sowie ihrem Wissen über Tennis beeindruckt hat.

Tiafoe sagte gegenüber ‚Tennis TV‘: „Wir gehen in diese Suite und die erste Person, die wir in dieser Suite sehen, ist Taylor. Ich sage: ‚Versuch dich so zu verhalten, als wärst du schon einmal hier gewesen.'“ Dann erzählte er über den Tag, den er mit dem Superstar verbrachte: „Wir haben den ganzen Tag zusammen getrunken. Sie war so cool. Einer der bescheidensten Menschen, super bodenständig. Hoffentlich können wir das wieder tun. Es ist verrückt, denn ich sage nicht einmal, dass ich ein Swiftie bin, aber ich schätze Größe so sehr. Wenn ich sehe, wie cool sie war, habe ich ultimativen Respekt.“ Er fügte hinzu, dass Taylor „sehr sachkundig“ über Tennis sei und fügte hinzu: „Sie sagte: ‚Mann, wir wollten dich im Finale der U.S. Open haben.‘ Und sie sagte: ‚Trav liebt dich.'“

Die 35-jährige Taylor war in der letzten Saison Stammgast bei den Spielen der Chiefs und war da, um ihren Freund Travis Kelce zu unterstützen, als dieser Anfang des Monats mit seinem Team beim Super Bowl antrat. Der Vater der Sängerin, Ed, enthüllte kürzlich, dass das Paar plante, nach dem Ende von Travis‘ NFL-Saison und Taylors ‚The Eras‘-Tour eine wohlverdiente Auszeit zusammen zu genießen. Ed sagte in der australischen ‚Today‘-Show: „Ich denke, wir haben den Super Bowl hinter uns, ich denke, es wird eine sehr gute Zeit für die beiden ohne die NFL-Saison, ohne die ‚Eras Tour‘. Nur sie allein, um sich zu verbinden. Und ich denke, das kann nur gut sein.“