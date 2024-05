Musik Taylor Swift: Besondere Gäste bei London-Konzerten

Taylor Swift - The Eras Tour at La Defense on May 09, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2024, 10:00 Uhr

Taylor Swift hat weitere Special Guests für ihre Londoner ‚Eras Tour‘-Konzerte eingeladen.

Die 34-jährige Pop-Sängerin bringt bereits Paramore mit, aber sie hat nun bestätigt, dass Sängerin und Tänzerin Mette am 21. Juni, Singer-Songwriterin Griff am 22. Juni und Musiker Benson Boone am 23. Juni im Wembley-Stadion mit ihr auftreten werden.

Taylor teilte auf Instagram mit: „Ich habe gerade herausgefunden, dass Fortnight #1 in den britischen Airplay-Charts ist! Ihr seid großartig und ich kann es kaum erwarten, euch so bald zu sehen! Ich dachte, dies könnte ein lustiger Zeitpunkt sein, um die erste Gruppe von Vorgruppen anzukündigen, die ich zu den Londoner Shows hinzufügen werde und die vor Paramore stattfinden. Ich habe Künstler ausgewählt, deren Musik ich gerne höre, und ich kann es kaum erwarten, dass sie unseren Shows im Wembley-Stadion im Juni einen zusätzlichen Schub an Aufregung verleihen.“

Eine überglückliche Griff (23) schwärmte im Netz ebenfalls: „TAYLOR SWIFT HAT MICH AUF DIE ERAS-TOUR EINGELADEN! Mein 8-jähriges Ich, das ‚Fearless‘ in Dauerschleife anhörte, würde das nicht glauben. Ich bin Taylor unglaublich dankbar für all die Liebe, die sie mir und meiner Musik entgegengebracht hat. Wir sehen uns am 22. Juni in Wembley.“ Mette (32) kommentierte: „Es ist eine neue ÄRA für euer Mädchen. Ich eröffne die ‚Taylor Swift | The Eras Tour‘ am 21. Juni im Wembley-Stadion in London. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so aufgeregt!“ Und Benson (21) schrieb in seiner Instagram-Story: „Taylor, ich bin so aufgeregt, Teil der Show zu sein, danke, dass du mich eingeladen hast.“