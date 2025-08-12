Musik Taylor Swift bestätigt neues Album ‚The Life of a Showgirl‘

Taylor Swift - Indianapolis Eras Tour stop 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2025, 11:00 Uhr

Die Popikone hat ihren Fans endlich die mit Spannung erwarteten Updates zu ihrer neuen Platte geliefert.

Taylor Swift hat ihr neues Album mit dem Titel ‚The Life of a Showgirl‘ angekündigt.

Die 35-jährige Popikone holte sich Unterstützung von ihrem Freund Travis Kelce und dessen Bruder Jason Kelce, um den Titel ihres kommenden zwölften Studioalbums zu enthüllen. Die beiden Brüder teilten die Neuigkeit in einem Teaser-Video für Taylors bevorstehenden Auftritt im Podcast ‚New Heights‘. In einem am Dienstagmorgen (12. August) um kurz nach Mitternacht geposteten Instagram-Clip sagt Taylor: „Kann ich euch etwas zeigen?“ Jason (37) antwortet: „Okay. Was haben wir da? Einen Aktenkoffer? Mintgrün, mit den Initialen T.S.“ Taylor bestätigt: „Genau.“ Jason fragt weiter: „Was ist drin?“ Taylor ruft: „Das ist mein brandneues Album: ‚The Life of a Showgirl.'“ Ihr 35-jähriger Freund Travis jubelt: „TS12!“

Das Albumcover blieb zunächst verborgen. Auf Taylors Website erschien infolge jedoch ein geheimnisvolles, unscharfes Bild in Orange- und Grüntönen, zusammen mit Optionen zur Vorbestellung des Albums auf CD, Kassette und Vinyl. Auch wenn das endgültige Artwork noch nicht enthüllt wurde, deutet vieles darauf hin, dass die Farbe Orange eine große Rolle spielen wird, denn auch am Set von ‚New Heights‘ waren im Hintergrund mehrere Bücher mit orangefarbenen Umschlägen zu sehen, darunter Werke von Künstlern wie Jean-Michel Basquiat, Marc Chagall, Ruth Asawa und Mark Rothko. Ebenfalls im Hintergrund: ein silbernes Mikrofon und ein Football.

Bereits am Montag (11. August) hatte Taylor auf ihrer Website einen Countdown mit glitzerndem orangem Hintergrund und einer mintgrünen Uhr gestartet, der pünktlich um 0:12 Uhr am Dienstag ablief. Die Album-Ankündigung fiel zusammen mit der Bestätigung, dass Taylor am Mittwoch im ‚New Heights‘-Podcast zu Gast sein wird. In einem Teaser-Clip auf X, ehemals Twitter, sagt Taylor zu Travis, der einen himmelblauen Pullover trägt: „Das ist so eine schöne Farbe an dir.“ Er antwortet: „Ja, ich weiß. Das ist die Farbe deiner Augen, Süße. Deshalb passen wir so gut zusammen.“ Taylor ruft daraufhin: „Wir machen gleich einen verdammten Podcast!“

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für ‚The Life of a Showgirl‘ ist noch nicht bekannt, doch auf Taylors Website wird versichert, dass Bestellungen vor dem 13. Oktober verschickt werden.