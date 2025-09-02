Musik Taylor Swift bricht Spotify-Rekod

Bang Showbiz | 02.09.2025

'The Life Of A Showgir' sorgt schon jetzt bei Spotify für Rekorde - dabei ist das Album noch nicht einmal erschienen.

Taylor Swifts neues Album hat schon vor seiner Veröffentlichung einen Spotify-Rekord gebrochen.

Die ‚Karma‘-Sängerin kündigte kürzlich ihr zwölftes Studioalbum ‚The Life Of A Showgirl‘ an, das am 3. Oktober erscheint. Der Streamingdienst gab am Montag (1. September) bekannt, dass die Platte bereits jetzt Geschichte schreibt. In einem Post auf dem offiziellen Spotify-Instagram-Account hieß es: „Am 31. August 2025 wurde Taylor Swifts ‚The Life Of A Showgirl‘ zur meist-vorgespeicherten Album-Countdown-Seite in der Geschichte von Spotify.“

Den bisherigen Rekord hielt Taylor selbst – mit ihrem 2024 erschienenen Album ‚The Tortured Poets Department‘. In den vergangenen Jahren hat die Chartstürmerin zahlreiche Spotify-Rekorde aufgestellt, darunter den Titel als meistgestreamte Künstlerin des letzten Jahres.

Das Artwork und die Promo-Teaser von ‚The Life Of A Showgirl‘ zeigen viel Orange. Die ‚Blank Space‘-Interpretin erklärte kürzlich, die Farbe stehe für ihr Lebensgefühl während der Entstehung des Albums auf der ‚Eras‘-Tour. Im ‚New Heights‘-Podcast ihres Verlobten Travis Kelce und dessen Bruder Jason Kelce wurde Taylor nach der Bedeutung von Orange gefragt. Der Popstar erklärte: „Ich mochte die Farbe schon immer… Sie fühlt sich energetisch so an, wie mein Leben sich gerade anfühlt – und dieses Album handelt davon, was hinter den Kulissen in meinem Inneren während [der ‚Eras‘-Tour] passiert ist, die so überschäumend, elektrisierend und lebendig war.“

Auch über das Albumcover sprach Taylor: Darauf ist sie in einem funkelnden Kostüm unter Wasser in einer Badewanne zu sehen. Das Bild stehe für ihr Ritual nach einem Konzertabend. „Meine Show-Tage laufen alle gleich ab, nur die Städte wechseln. Und mein Tag endet in der Badewanne – nicht unbedingt in einem glitzernden Kleid… [Das Album steht für] das Leben hinter der Show“, schilderte die 35-Jährige. „Ich würde sagen, es ist alles, was sich hinter dem Vorhang abgespielt hat.“