Stars Taylor Swift: Bühnen-Perfomance mit Freund Travis

Taylor Swift - Night Three Of Taylor Swift | The Eras Tour - London, UK 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2024, 08:00 Uhr

Taylor Swift holte ihren Freund Travis Kelce auf die Bühne, um mit ihr während einer Show in London eine Routine aufzuführen.

Die Popsängerin spielte am Sonntagabend (23. Juni) ihr drittes Konzert im Londoner Wembley-Stadion, wo sie die Fans begeisterte, als sie den Football-Star in einem Morgenanzug auf die Bühne holte, um an einem Sketch mitzuwirken. Taylor sang ihren Song ‚The Smallest Man Who Ever Lived‘ und tat dabei so, als würde sie ohnmächtig werden. Ihr Partner fing sie auf und trug sie auf ein Sofa, sie warf ihrem Mann dann einen Kuss zu, als er ging.

Es war das erste Mal, dass das Paar gemeinsam auf der Bühne stand, obwohl Travis ein regelmäßiger Unterstützer im Publikum von Shows auf ihrer ‚The Eras‘-Tour war. Taylor würdigte Travis auch, indem sie den Text ihres Songs ‚Karma‘ änderte, um sich auf sein NFL-Team, die Kansas City Chiefs, zu beziehen, und sang: „Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me.“ Travis erschien am Wochenende außerdem zum ersten Mal auf Taylors Social-Media-Konten, als er für ein Selfie mit der Sängerin und Prinz William sowie den beiden kleinen Kindern des Royals, Prinz George und Prinzessin Charlotte, posierte.

Die 34-jährige Sängerin wurde erstmals im September 2023 mit dem Sportler in Verbindung gebracht, als sie bei einem seiner Spiele für die Kansas City Chiefs gesehen wurde, aber sie gab später zu, dass sie bereits monatelang ein Paar waren, als die Welt von ihrer Romanze erfuhr. Sie erzählte dem ‚Time‘-Magazine: „Das alles begann, als Travis mich in seinem Podcast sehr liebenswert in die Luft jagte, was ich verdammt cool fand. Wir fingen direkt danach an, miteinander abzuhängen. Wir hatten also tatsächlich eine beträchtliche Zeit, von der niemand wusste, wofür ich dankbar bin, weil wir uns kennenlernen konnten.“