Musik Taylor Swift: Einsam während ‚Folklore’-Album

Taylor Swift - The Eras Tour - Melbourne, Australia Feb 16 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2024, 08:00 Uhr

Taylor Swift war einsam, während sie ihr Album ‚Folklore‘ schrieb.

Die 34-jährige Sängerin hat über die Zeit gesprochen, die sie während der COVID-19-Lockdowns mit der Arbeit an der Platte von 2020 verbracht hat, während sie mit dem Schauspieler Joe Alwyn zusammen war. Sie hat nun zugegeben, dass sie sich allein fühlte, aber sie kanalisierte ihre Emotionen in ihre Musik. Außerdem verriet sie, dass sie zu dieser Zeit „mit Katzenhaaren bedeckt“ war und ihr „Gewicht in Weißwein trank“.

Während ihres Konzerts in Melbourne, Australien, am Samstagabend (17. Februar) erzählte Taylor dem Publikum auf dem Melbourne Cricket Ground über ihren Schreibprozess: „Ich stellte mir vor, dass ich nicht eine einsame, mit Katzenhaaren bedeckte Millennial-Frau bin, die mein Gewicht in Weißwein trinkt, sondern eine geisterhafte viktorianische Dame, die mit einer Kerze in einem Kerzenständer durch den Wald wandert. Und ich schrieb nur auf Pergament mit einer gefiederten Feder. So sah ich in meinem Kopf aus, als ich ‚Folklore‘ schrieb. So sah ich nicht wirklich aus … Das ist also alles, was zählt – die Täuschung.“

Taylor trennte sich 2023 nach sechs gemeinsamen Jahren von Joe und ist jetzt mit dem NFL-Spieler Travis Kelce zusammen. Kürzlich wurde sie als Support von Travis gesehen, als sein Team, die Kansas City Chiefs, beim Super Bowl in Las Vegas gegen die San Francisco 49ers antrat, und nach ihrem Sieg gingen die beiden zu einer Afterparty, wo Travis hinter das DJ-Pult stieg, um ihren Song ‚You Belong With Me‘ aus dem Jahr 2008 mitzusingen. Später tauchte ein Video auf TikTok auf, in dem Taylor mit Freunden über den magischen Moment spricht und erklärt: „Das war das Romantischste, was mir je passiert ist.“