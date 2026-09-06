Musik Taylor Swift erklärt doppelte Bedeutungen in ‚I Knew It, I Knew You‘

Taylor Swift at Toy Story 5 Premiere LA - June 2026 - Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2026, 13:00 Uhr

Taylor Swift hat bei einem seltenen Auftritt im Country-Radio die doppelten Bedeutungen in den Songzeilen von 'I Knew It, I Knew You' erklärt.

Taylor Swift „liebt“ es, wie tief ihre Fans in Songtexte eintauchen, um verborgene Bedeutungen zu entdecken.

Die Sängerin kehrte zu ihren Country-Wurzeln zurück, um für ‚Toy Story 5‘ den Song ‚I Knew It, I Knew You‘ zu schreiben. Im Gespräch mit der Radiosendung ‚American Country Countdown‘ verriet der Popstar: „Ich liebe es, dass die Fans wirklich so tief in die Songtexte dieses Liedes eintauchen. Es gibt mehrere Textzeilen, die mehr als eine Bedeutung haben. Man hat in einem Song nur begrenzt Zeit, um diesen ganzen Film, den die Menschen gerade gesehen haben, zu vermitteln, zu erfassen und zusammenzufassen. Manchmal versucht man deshalb, einer Zeile eine doppelte Bedeutung zu geben.“

Als Beispiel nannte Taylor folgende Zeilen: „I knew you through the daze of the blades of the grass in summer / Parachutes for the free fall of being younger.“ (Deutsch: „Ich kannte dich durch den sommerlichen Schleier der Grashalme / Fallschirme für den freien Fall des Jungseins.“) Das Wort „daze“ werde im Text mit „d-a-z-e“ geschrieben, könne aber auch als „days“ verstanden werden. „Ich habe dabei an diesen kindlichen Zustand der Benommenheit gedacht: Man blickt zurück und sieht diese verschwommene, schöne Erinnerung, deren Ränder irgendwie unscharf sind“, schilderte die Musikerin.

Die Grashalme im Sommer erinnerten zugleich an die Fantasie aus der Kindheit und daran, dass die Figuren in ‚Toy Story‘ nur bis zur Höhe der Grashalme sehen können. Auch die Fallschirme hätten eine doppelte Bedeutung: Sie verwiesen auf die Fallschirm-Soldatenspielzeuge aus dem Film und symbolisch auf jemanden, der beim Erwachsenwerden hilft und für sanftere Landungen sorgt. Die 36-Jährige sei „sehr stolz“ auf die vielen Details, die sie in ihre Songtexte einarbeite. Taylor betonte jedoch, dass es immer einen Grund dafür gebe, warum sie ihre Texte so detailliert gestalte. „Details nur um der Beschreibung willen sind nicht wirklich mein Ding. Ich liebe Details, wenn sie etwas über die tatsächlichen menschlichen Emotionen aussagen, über die wir singen“, erläuterte sie.