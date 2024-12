Stars Taylor Swift: Erstes gemeinsames Thanksgiving mit Travis Kelce

Taylor Swift - Rogers Centre - Ontario - 14 11 24 - Emma McIntyre - TAS24 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2024, 11:00 Uhr

Taylor Swift soll Berichten zufolge am Donnerstag (28. November) ihr erstes Thanksgiving mit ihrem Freund Travis Kelce gefeiert haben.

Die Popsängerin hatte den Feiertag im vergangenen Jahr wegen ihren Tournee-Verpflichtungen nicht gefeiert, da sie mit ihren ,The Eras‘-Shows in Südamerika war, aber ein Bericht deutet jetzt darauf hin, dass Swift zu Hause bei Travis und ihrer Familie in Nashville in Tennessee, gewesen ist, um ein „festliches und besonderes“ Thanksgiving zu feiern.

Ein Insider verriet in einem Interview mit ,PEOPLE‘: „Taylor und Travis haben ein großartiges Thanksgiving zusammen mit ihren Familien gehabt. Es ist das erste Thanksgiving, das sie zusammen gefeiert haben.“ Die Feier soll von Taylors Eltern Scott und Mutter Andrea organisiert worden sein und auch Kelces Familie war eingeladen. Der Insider fügte hinzu: „Taylor und ihre Familie sind aufgeregt gewesen, die Kelces in diesem Jahr bei sich zu Gast zu haben. [Travis‘ Bruder] Jason war auch mit seiner Familie und seinen Kindern da. Es war sehr festlich und besonders.“ In dem Bericht wurde hinzugefügt, dass NFL-Star Travis nach Thanksgiving wieder abreisen musste, um sich auf das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders, das am 29. November stattfindet, vorzubereiten.