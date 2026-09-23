Musik Taylor Swift erweitert ‚The Life of a Showgirl‘ um vier neue Songs

Taylor Swift - Wembley 15 August 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2026, 18:00 Uhr

Taylor Swift legt bei ‚The Life of a Showgirl‘ noch einmal nach.

Die 36-jährige Sängerin hat eine erweiterte Ausgabe ihres Albums angekündigt, die vier bislang unveröffentlichte Songs enthält. ‚The Life of a Showgirl: The Encore‘ erscheint am Freitag (25. September) auf den Streamingplattformen. Die vier neuen Stücke tragen die Titel ‚Patient Zero‘, ‚Cleveland!‘, ‚Pink Clouding‘ und ‚Babylon‘.

Auf Instagram verriet Swift, dass die zusätzlichen Songs nach dem gewaltigen kommerziellen Erfolg des ursprünglichen Albums entstanden seien. ‚The Life of a Showgirl‘ hatte ihr nach ihren Angaben die größte erste Verkaufswoche eines Albums überhaupt beschert. Anschließend reiste sie nach Schweden, um gemeinsam mit ihren Produzenten Max Martin und Shellback auf den Erfolg anzustoßen. Eigentlich hätten die drei lediglich feiern und den Moment genießen wollen. Dann sei allerdings ein Tonstudio in der Nähe gewesen – und aus dem geplanten Rückblick wurde eine neue Schreibsession. „Wir taten das, was wir immer tun, wenn wir überhaupt irgendetwas fühlen: Wir schrieben weitere Songs“, erklärte Swift. Die neuen Stücke seien aus „purer Dankbarkeit“ für die Begeisterung ihrer Fans entstanden.

Wenige Stunden vor der Ankündigung von ‚The Encore‘ hatte Swift zunächst lediglich die Veröffentlichung von ‚Patient Zero‘ bestätigt. Ein Countdown auf ihrer Website endete am Dienstag (22. September). Anschließend veröffentlichte die Sängerin ein neues Foto und verkündete, dass die Single am 25. September erscheinen werde.

Wie so oft hatten ihre Fans zu diesem Zeitpunkt längst nach versteckten Hinweisen gesucht. Tatsächlich scheint Swift den Titel bereits Monate zuvor angedeutet zu haben. Im Musikvideo zu ‚Opalite‘, das im Februar erschien, war ein Plakat mit der Aufschrift „PATIENT FOR THE ENCORE“ zu sehen. Im Nachhinein lässt sich darin sowohl ein Hinweis auf ‚Patient Zero‘ als auch auf den Titel der erweiterten Albumfassung erkennen. Zusätzlich tauchten im damaligen Promo-Material vier Wertungskarten auf, die jeweils eine Null zeigten – passend zu den vier neuen Songs und dem Titel ‚Patient Zero‘.

Auch Swifts Gastauftritt in einem ‚Law Order: SVU‘-Sketch bei den Emmy Awards 2026 lieferte ihren Fans neues Rätselmaterial. Eine vierteilige Liste mit den Begriffen „Saccharide. Aries. From the vineyard. North or south“ rückte dabei besonders in den Mittelpunkt. Swifties entdeckten später, dass sich aus bestimmten Buchstaben der Hinweise „ENCORE“ bilden lässt – und damit erneut ein Begriff auftauchte, der bereits im ‚Opalite‘-Video versteckt worden war.

Kurz vor der offiziellen Ankündigung von ‚Patient Zero‘ änderte Swift schließlich auch ihre Instagram-Bio. Aus einer normalen Textzeile wurde „And, baby, that’s sh0w business f0r y0u“ – mit mehreren Nullen anstelle der Buchstaben O. Nun ist klar, worauf zumindest ein Teil der Hinweise hinauslief: ‚The Life of a Showgirl‘ bekommt mit ‚The Encore‘ vier weitere Songs.