"Eras Tour Film" startet im Streaming Vier Songs in vier Tagen: Taylor Swift kündigt neues Material an Taylor Swifts weiß, wie sie ihre Fans bei der Stange hängt. Bis zum Start der „Taylors Version“ ihres Konzertfilms „The Eras Tour“ bei Disney+ präsentiert sie jeden Tag einen neuen Akustik-Song in der TV-Show „Good Morning America“.