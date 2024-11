Musik Taylor Swift: Performance mit Gracie Abrams bei der ‚Eras‘-Tour

18.11.2024

Die beiden Popstars sangen in Toronto gemeinsam den Hit-Song 'Us'.

Taylor Swift trat am Wochenende bei einem Konzert in Toronto mit Gracie Abrams auf.

Die Popsängerin schrieb den Song ‚Us‘ zusammen mit ihrer Musikerkollegin, die derzeit im Vorprogramm ihrer ‚Eras‘-Tour auftritt. Am Samstagabend (16. November) begeisterte Taylor ihre kanadischen Fans, als sie Gracie wieder auf die Bühne holte, um den Grammy-nominierten Song gemeinsam zu performen.

„Das ist immer einer meiner Lieblingsteile des Abends“, verkündete der Pop-Superstar. „Ich habe überlegt, was ich heute Abend machen soll. Die ‚Eras‘-Tour läuft jetzt seit etwa einem Jahr und fünf oder sechs Monaten, also anderthalb Jahren. In dieser Phase der Tour kann viel passieren. So wie Kunst im Verlauf dieser Tournee passieren kann. Und ich denke, ihr werdet euch an die geniale, brillante junge Frau erinnern, die ihr heute Abend gesehen habt.“

Die ‚cardigan‘-Interpretin verriet weiter: „Gracie hat vor einem Jahr als Vorgruppe für mich auf der ‚Eras‘-Tour gespielt. Wir hatten so viele schöne Erinnerungen während dieser Tour. Ein Teil davon war, dass wir feierten, dass sie bei den Grammys als beste neue Künstlerin nominiert wurde. Wir gingen aus, tranken etwa elfhundert Cosmopolitan und gingen zurück zu meinem Haus, wo wir einfach anfingen, einen Song zu schreiben, und das Coolste, was je passiert ist, ist diese Woche passiert.“

‚Us‘ wurde bei den Grammy Awards 2025 in der Kategorie Best Pop Duo/Group Performance nominiert. Taylor verriet, dass die beiden am Telefon „kreischten“, als sie die Nachricht hörten. „Wir waren so aufgeregt darüber, dass wir einen Weg finden wollten, um uns zu bedanken, also haben wir uns eine Kleinigkeit ausgedacht“, erklärte die 34-Jährige. Anschließend performten die beiden Sängerinnen nicht nur ‚Us‘, sondern auch einen Mash-up von Taylors Song ‚Out of the Woods‘.