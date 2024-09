Stars Taylor Swift schreibt bei den VMAs Geschichte

Taylor Swift - Wembley 15 August 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2024, 09:54 Uhr

Die Popsängerin war der Star des Abends bei der Musikpreisverleihung.

Taylor Swift hat bei den MTV Video Music Awards (VMAs) einen Rekord aufgestellt: Sie wurde zur meist ausgezeichneten Solokünstlerin aller Zeiten.

Die Popsängerin war mit sieben Preisen die große Gewinnerin der diesjährigen Veranstaltung und kann nun insgesamt 30 VMAs für sich verbuchen. Beyoncé hat ebenfalls 30 VMAs gewonnen, allerdings nur 25 als Solokünstlerin, denn fünf dieser Siege errang sie als Mitglied von Destiny’s Child.

Die ‚cardigan‘-Interpretin wurde unter anderem in der wichtigsten Kategorie ‚Video des Jahres‘ für ihre Single ‚Fortnight‘ ausgezeichnet, die sie mit Post Malone aufgenommen hat. Außerdem wurde sie die ‚Künstlerin des Jahres‘. Bei ihrer Dankesrede richtete Taylor rührende Worte an ihren Freund Travis Kelce. „Wenn ich meine Aufnahme beendete und ‚Cut‘ sagte, höre ich immer jemanden jubeln und zwar von der anderen Seite des Studios, wo wir drehten. Und diese eine Person war mein Freund Travis. Alles, was dieser Mann anfasst, verwandelt sich in Glück, Spaß und Magie, also möchte ich ihm dafür danken, dass er das zu unserem Shooting beigetragen hat“, schwärmte sie über den NFL-Star.

Außerdem nutzte die 34-Jährige ihren Moment auf der Bühne, um den Opfern des 11. September und ihren Angehörigen zu gedenken. „Als ich heute Morgen am 11. September in New York aufgewacht bin, habe ich darüber nachgedacht, was vor 23 Jahren passiert ist. Jeder, der einen geliebten Menschen verloren hat, und jeder, den wir verloren haben. Das ist heute das Wichtigste“, sagte sie.

Post Malone wiederum bezeichnete Taylor als einen der „nettesten und talentiertesten Menschen“. Der Sänger verriet: „Ich habe gesehen, wie sie im Musikvideo an den OP-Tisch gefesselt war und von dort aus die Regie für das Musikvideo übernommen hat.“

Die wichtigsten Gewinner der MTV VMAs 2024:

Video des Jahres

Taylor Swift ft. Post Malone – ‘Fortnight‘

Künstler des Jahres

Taylor Swift

Song des Jahres

Sabrina Carpenter – ‚Espresso‘

Bester neuer Künstler

Chappell Roan

Beste Kollaboration

Taylor Swift ft. Post Malone – ‚Fortnight‘

Bester Pop

Taylor Swift

Bester Hip-Hop

Eminem – ‚Houdini‘

Bester R+B

SZA – ‚Snooze‘

Bester Alternative

Benson Boone – ‚Beautiful Things‘

Bester Rock

Lenny Kravitz – ‚Human‘

Bester Latin

Anitta – ‚Mil Veces‘

Song des Sommers

Taylor Swift ft. Post Malone – ‚Fortnight‘

Michael Jackson Video Vanguard Award

Katy Perry