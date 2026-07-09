Stars Taylor Swift und Travis Kelce: Fans kaufen Zigarettenstummel und Müll vom Hochzeitsort

Taylor Swift with Travis Kelce at SNL Party NY Oct 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2026, 18:00 Uhr

Ein findiger Künstler hat mehr als 1.300 Müllwürfel verkauft, die Abfälle enthalten, die er nach der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce vor dem Madison Square Garden gesammelt hatte.

Taylor-Swift-Fans haben Zigarettenstummel, Verschlüsse von Wasserflaschen und sogar einen Ovulationstest gekauft, die am Tag ihrer Hochzeit vor dem Madison Square Garden weggeworfen worden waren.

Die ‚Love Story‘-Sängerin heiratete Travis Kelce am vergangenen Freitag (3. Juli) in der berühmten New Yorker Arena. Der Künstler Justin Gignac begab sich anschließend zum Veranstaltungsort, sammelte die weggeworfenen Gegenstände ein und verpackte sie in kleine, durchsichtige Kunststoffwürfel. Mittlerweile ist seine komplette Sammlung von mehr als 1.300 Müllpaketen ausverkauft. Jedes Exemplar kostete 25 US-Dollar zuzüglich 10 Dollar Versandkosten und wurde inzwischen in 30 Länder verschickt.

Die Würfel trugen die Bezeichnungen „New York City Garbage: JusT+T Married“ und „Not Invited Edition (Taylor + Travis‘ Wedding)“. In der Produktbeschreibung hieß es: „Nach der Party liegt überall Müll auf dem Boden. Gesammelt am Rand einer Liebesgeschichte vor dem Madison Square Garden – näher konnte man Taylor und Travis‘ großem Tag ohne Einladung kaum kommen. Dies ist die Premiere von Pocket Garbage, damit ihr ein Stück des größten Tages eures … ähm … ihres Lebens überallhin mitnehmen könnt.“

Käufer konnten sich nicht aussuchen, welches Müllstück sie erhalten würden. Ihnen wurde jedoch versichert, dass das Paket weder auslaufen noch unangenehm riechen werde. In der Beschreibung hieß es weiter: „Diese erste Veröffentlichung von Pocket Garbage ist wunderbar handlich, sodass ihr beide nie voneinander getrennt seid. Alle Stücke wurden vom Künstler Justin Gignac persönlich in einem vollständigen Smoking vor dem Madison Square Garden am 03.07.26 eingesammelt.“ Diese Mini-New-York-City-Garbage-Würfel (1 x 1 x 0,75 Zoll) enthalten verschiedenste zurückgelassene Gegenstände wie Zigarettenstummel, Verschlüsse von Wasserflaschen, Absperrband, Teile eines Regenbogenfächers, Strohhalme, Besteck, einen Ovulationstest, einen Ring-Pop-Lolli und einen einzelnen linken AirPod.

„Viele dieser Gegenstände wurden sogar verknotet, um das Hochzeitsthema perfekt aufzugreifen. Jede Skulptur wird sorgfältig arrangiert und luftdicht versiegelt, sodass sie weder ausläuft noch riecht. Außerdem ist sie auf der Unterseite von Justin signiert“, hieß es in der Beschreibung noch, und weiter: „ACHTUNG: Dein Würfel wird sorgfältig – und zufällig – vom Künstler ausgewählt. Sonderwünsche sind leider nicht möglich. Nur Telepathie. Nutze deine Kristalle, Totems und Vision Boards, um genau den Würfel zu manifestieren, den du dir wünschst.“

Justin trug beim Einsammeln des Mülls einen Smoking und benutzte einen Müllgreifer. Auf der Verkaufsseite scherzte er: „Haben die Leute gedacht, ich wäre ein Hochzeitsgast gewesen, der nach der Feier beschlossen hat, die Straßen aufzuräumen? Ja. Ja, genau das haben sie.“

Der Künstler hatte bereits zu anderen bedeutenden Ereignissen in New York limitierte Müllwürfel verkauft, unter anderem nach der Meisterparade der New York Giants im Jahr 2012 sowie der Siegesparade der New York Yankees 2009.