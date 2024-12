Hand in Hand Taylor Swift und Travis Kelce: Verregnete Date-Night in New York

Taylor Swift und Travis Kelce sind seit rund eineinhalb Jahren ein Paar. (dam/spot)

SpotOn News | 29.12.2024, 16:20 Uhr

Seit dem Ende ihrer "The Eras"-Tour lässt es sich Taylor Swift mit ihrem Partner Travis Kelce gut gehen: Verliebt wie am ersten Tag spazierte das Paar durch die verregneten Straßen New Yorks.

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) genießen Zeit zu zweit. Wie aktuelle Bilder zeigen, waren die Sängerin und der Fotoballspieler am 28. Dezember Hand in Hand im New Yorker Stadtbezirk Meatpacking District in Manhattan unterwegs. Swift wählte für die Date-Night ein schwarzes Mini-Kleid, über das sie einen Mantel mit Verzierungen trug. Zu dem Outfit kombinierte sie High Heels mit Plateau der Designermarke Christian Louboutin und eine Handtasche von Stella McCartney. Silberfarbener Schmuck und Swifts typischer roter Lippenstift rundeten den Look ab.

Kelce war deutlich legerer als seine Partnerin unterwegs: Der 35-Jährige spazierte in einer roten Jeansjacke und einer gleichfarbigen Hose durch die Straßen der Metropole. Zu dem Set trug er ein weißes T-Shirt, schwarze Turnschuhe und ein lässiges Cap. Trotz des regnerischen Wetters wirkten Swift und Kelce gut gelaunt.

Für Swift und Kelce ist es der zweite Date-Abend infolge: Wie das US-Magazin "People" berichtete, war das Paar zuvor auf einem Doppel-Date mit Swifts langjährigem Musikpartner Jack Antonoff (40) und dessen Ehefrau Margaret Qualley (30). Bei dem Treffen zeigten sich die 35-Jährige und ihr Freund im Partner-Look: Swift trug einen braunen Oversized-Blazer, während Kelce eine Strickjacke in einer ähnlichen Farbe trug. Die beiden scheinen ihre gemeinsame Zeit sichtlich zu genießen – zuvor war vor allem die Musikerin aufgrund ihrer "The Eras"-Tour beruflich sehr eingespannt. Am 8. Dezember endete ihre Welttournee nach sage und schreibe 152 Auftritten rund um den Globus.

"Die Sache mit Travis ist ernst"

Taylor Swift und Travis Kelce wurden erstmals im September 2023 in Verbindung gebracht, als die "Cruel Summer"-Interpretin einige NFL-Spiele von Kelce besuchte. Einen Monat später wurden sie das erste Mal zusammen öffentlich gesichtet. Auch unterstützte Kelce seine Freundin regelmäßig bei ihren Konzerten: Er war bei mehreren Auftritten nicht nur im Publikum, er kam während ihrer "The Eras"-Tour in London sogar mit auf die Bühne.

Wie wichtig die Sängerin Kelce ist, betonte auch eine Quelle gegenüber "People". "Die Sache mit Travis ist ernst. Er macht sie sehr glücklich. Sie sind großartig zusammen", sagte der Insider über das Paar. Travis sei "ein toller Typ. Er ist ein sehr echter Mensch, freundlich und ein Gentleman. Es ist offensichtlich, dass er Taylor liebt."