Stars Taylor Swifts Firma kauft Riesen-Freundschaftsarmband für 13.000 Dollar

Taylor Swift UFO Dress - September 2024 - Getty Images - MTV VMA Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2025, 18:00 Uhr

Taylor Swift hat 13.000 US-Dollar für ein riesiges Freundschaftsarmband ausgegeben.

Die Firma der ‚Bad Blood‘-Sängerin, Firefly Entertainments Inc., soll laut dem lokalen Sender 4WWL das 43 Meter langes aufblasbares Armband kaufen haben, das während ihrer ‚Eras Tour‘ am Caesars Superdome in New Orleans angebracht war. Die Information stammt vom Louisiana Stadium and Exposition District, der staatlichen Behörde, die das Stadion verwaltet und den Kauf auf einer Sitzung genehmigen soll.

Laut Kaufvereinbarung ist Firefly für Abholung, Versand und Lieferung des Armbands zuständig – es zeigt in weißen Perlen die Aufschrift „Taylor Swift: The Eras Tour“ Dazwischen sind bunte Edelstein-Imitationen. Shawn und Jules Kolodny vom Studio Kolossal Arts entwarfen das Stück und sind begeistert, dass Taylor es nun dauerhaft übernimmt. Sie sagten gegenüber ‚Us Weekly‘ in einem Statement: „Es passt perfekt, dass der letzte Tausch des riesigen Freundschaftsarmbands an Taylor ging – sie ist der Grund, warum es existiert. Wir freuen uns, dass es jetzt bei ihr ist.“

Das Basteln und Tauschen von Freundschaftsarmbändern ist zu einem beliebten Ritual bei Taylors Konzerten geworden – inspiriert von der Zeile aus ihrem Song ‚You’re on Your Own, Kid‘ von 2022: „Also bastelt die Freundschaftsbänder, nehmt den Moment und schmeckt ihn.“ Während eines ihrer drei Konzerte in New Orleans im vergangenen Oktober lobte Taylor das überdimensionale Armband. Sie sagte zu ihrem Publikum: „Ihr habt Traditionen geschaffen. Ihr habt diese riesige Bewegung der Freude geschaffen, jedes Mal, wenn wir auftreten. Und das macht mich so stolz, wirklich.“