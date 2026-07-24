Stars Taylor Swifts Schwägerin plaudert über ‚magische‘ Hochzeit

Taylor Swift is seen in Greenwich Village June 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2026, 11:00 Uhr

Kylie Kelce ist mit dem Bruder von Travis Kelce verheiratet. In ihrem Podcast äußerte sie sich nun zur Hochzeit des Promi-Paars.

Kylie Kelce hat Details über die „magische“ Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce verraten.

Die Medienpersönlichkeit sprach in der neuesten Folge ihres Podcasts ‚Not Gonna Lie‘ darüber, wie sie Anfang des Monats (3. Juli) die Hochzeit ihres Schwagers mit der ‚Shake It Off‘-Sängerin im Madison Square Garden miterlebte. Kylie bezeichnete ihre neue Schwägerin als „Tay“ und sagte: „Ich möchte Tay und Trav gratulieren. Es war absolut magisch. Ich freue mich so sehr für sie. Wir lieben sie wirklich sehr, sehr. Eigentlich wurde es nur offiziell gemacht, denn Taylor gehört schon seit einiger Zeit zur Familie.“

Mit den Worten „das ist alles“ machte Kylie deutlich, dass sie nicht zu viele Einzelheiten über die Zeremonie verraten wolle, da weder Taylor noch Travis öffentlich über ihren großen Tag gesprochen hätten. „Alles Weitere könnt ihr Taylor und Travis selbst fragen, denn alle Details, die sie teilen möchten, können sie selbst erzählen“, fügte die 34-Jährige hinzu, die mit Travis‘ Bruder Jason Kelce verheiratet ist. „Aber ansonsten war es intim, unglaublich und voller Liebe – sowohl füreinander als auch durch die Liebe aller anderen Menschen, die sie umgeben.“

Unter den Gästen der Hochzeit waren auch viele Sportfreunde von Travis, darunter George Kittle, der für die San Francisco 49ers spielt. Auch er sprach am Donnerstag (23. Juli) im Podcast ‚Unbuttoned‘ über die Hochzeit und sagte: „Das Ganze war fantastisch. Ich hatte so viel Spaß.“ George wurde bei der Hochzeit von seiner Frau Claire sowie seinen Eltern Bruce und Jan begleitet. Auch Claires Mutter Shelly war eingeladen. „Travis mag Bruce sehr, aber dann wurden auch die Mütter eingeladen, weil sie im vergangenen Jahr bei der Tight End University (einem exklusiven dreitägigen jährlichen Treffen für NFL-Tight-Ends) viel Zeit mit Taylor verbracht hatten und sie sie einfach sehr mochte“, berichtete der 32-Jährige. Es sei für sie alle ein schöner Familienausflug in den Madison Square Garden gewesen.