Bang Showbiz | 07.01.2026, 18:00 Uhr

Ted Nugent kritisiert Eminem, Jack White und greift Green Day an.

Ted Nugent hat Eminem und Jack White als „absolute Idioten“ bezeichnet und behauptet, dass bei den Mitgliedern von Green Day „kein Gehirn vorhanden sei“.

Der 77-jährige Gitarrist hielt in einem Wutanfall Anfang 2026 auf YouTube nicht zurück und richtete seine Kritik nicht nur gegen das Duo, sondern auch gegen Tom Morello von Rage Against the Machine, wegen ihrer Haltung zu US-Präsident Donald Trumps Einwanderungspolitik. Über Jack White und Eminems Auftritt bei der NFL-Thanksgiving-Halbzeitshow in Detroit im November sagte Nugent: „Eminem, der Typ… Beide, Eminem und Jack White: absolute Idioten. Sie wollen nicht, dass ihr Land sichere Grenzen hat. Sie glauben, Männer sollten Frauensport zerstören.“

In seinen transfeindlichen und islamophoben Aussagen stellte sich Nugent klar auf die Seite des US-Präsidenten Donald Trump. Er wütete weiter: „Wenn man Donald Trump hasst, will man, dass Männer den Frauensport zerstören und Frauenrechte einschränken. Sie denken nicht, dass unsere Grenzen gesichert sein sollten. Sie denken, wir sollten Dschihadisten reinlassen, die ankündigen, sie wollen Ungläubige töten.“

Trotz der Kritik betonte Nugent, dass die Musik von Jack White und Eminem „seelenvoll“ sei – ebenso wie die von Green Day. Gleichzeitig griff er die ‚Basket Case‘-Interpreten Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tré Cool aber auch an: „Aber ihre Musik ist seelenvoll. Genau wie Green Day. Bei Green Day glaube ich, gibt es kein Gehirn unter ihnen. Aber Mann, sie können wirklich, wirklich großartige Sachen spielen.“