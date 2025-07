Film ‚Terrifier 4‘: Damien Leone will WWE-Superstar Rhea Ripley casten

Damien Leone and Art the Clown - AVALON - OCTOBER 2024 - Terrifer 3 London Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2025, 18:00 Uhr

WWE-Superstar Rhea Ripley soll eine Rolle in ‚Terrifier 4‘ übernehmen, wie Regisseur Damien Leone angedeutet hat.

Die 28-jährige Wrestlerin hat ihre Begeisterung für das Slasher-Franchise, das dem dämonischen Killer Art the Clown (David Howard Thornton) und dessen Blutdurst folgt, lautstark zum Ausdruck gebracht. Rhea hat bereits zugegeben, dass sie alles für eine Rolle im vierten und letzten Film tun würde – sie wäre mehr als glücklich, eines von Arts Opfern zu sein. Dieser Wunsch könnte in Erfüllung gehen.

In einem Interview mit YouTuber Chris Van Vliet sagte Rhea: „Oh, ich würde das lieben. Ich will so unbedingt in ‚Terrifier 4‘ mitspielen. Es ist der letzte, Damian hat gesagt, das wird der letzte sein. Ja. Töte mich. Töte mich, es ist mir egal.“ Franchise-Schöpfer Damien sah Rheas Kommentar und reagierte auf ihren Wunsch auf seinem eigenen X-Account. Er markierte Rhea in einem Beitrag und schrieb dazu: „Die Räder beginnen sich zu drehen.“

An anderer Stelle im Interview sprach Rhea mit Chris Van Vliet darüber, wie verzweifelt sie Art-the-Clown-Darsteller David Howard Thornton (45) treffen möchte – und dass sie hofft, als Superfan der Reihe nicht „zu nervig“ zu sein. „David, unser guter alter Art the Clown – ich will ihn so unbedingt treffen. Ich warte nur auf diesen Tag. Ich habe versucht, ihn dazu zu bringen, WWE zu besuchen, aber unsere Zeitpläne stimmen einfach nie überein. Aber eines Tages werde ich ihn treffen, und ich hoffe, ich bin nicht zu nervig.“

Falls Damien Rhea tatsächlich eine Rolle in ‚Terrifier 4‘ schreibt, wäre sie nicht die erste aus dem Wrestling-Sport, die in der Splatter-Reihe auftaucht. AEW-Wrestler Chris Jericho – der zuvor viele Jahre für WWE kämpfte – spielte in ‚Terrifier 3‘ einen Krankenpfleger, der ein blutiges Ende durch Art the Clown findet. Chris, der auch kurz in einer Szene im Abspann von ‚Terrifier 2‘ zu sehen war, sagte in einem früheren Gespräch mit ‚JoBlo Celebrity Interviews‘: „Ich war ein großer Fan des ersten Films. Wir haben ihn im Tourbus von Fozzy entdeckt, und ich war der erste, der darüber sprach. Also sagte ich in meinem Podcast ‚Talk is Jericho‘, dass sie diesen Film unbedingt sehen müssen, weil ich viele Horrorfans unter den Zuhörern habe. Dann war ich auf einer Comic-Con oder Horror-Con, glaube ich, wo David auch war – und er war bei ‚Talk is Jericho‘. So fing alles an.“