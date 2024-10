Film ‚Terrifier‘-Regisseur verteidigt seine Horror-Filmreihe

Der ‚Terrifier‘-Regisseur Damien Leone findet es „irgendwie urkomisch“, dass einige Leute behaupten, seine Horror-Filmreihe sei frauenfeindlich.

Das Franchise ist von einigen verärgerten Zuschauern wegen seiner intensiven Gewalt gegen Frauen als sexistisch bezeichnet worden, obwohl der 42-jährige Filmemacher auf seine starke Abhängigkeit vom „Final Girl“-Klischee verwies, in dem normalerweise eine junge, unscheinbare Frau allein gegen eine alptraumhafte Kreatur antreten muss.

Leone verteidigte das Konzept, das tatsächlich ein „kraftvolles Element“ in seiner Arbeit sei und erklärte gegenüber ‚IndieWire‘: „Ich denke nicht, dass das eine lustige Angelegenheit ist, aber ich bin so überhaupt nicht ich, dass ich es irgendwie urkomisch finde. Es ist auch ein Klischee, das ich von klein auf liebte. Das „Final Girl“-Klischee ist ein so kraftvolles Element dieser Filme, und ich glaube nicht, dass es so wirkungsvoll ist, wenn es ein „Final Man“ ist. Männer sind im Allgemeinen einfach verwerflicher, und man ist es bereits gewohnt, sie [in anderen Filmgenres] sterben zu sehen.“ Damiens kommender Film ‚Terrifier 3‘ folgt dem gefürchteten Clown Art (David Howard Thornton), der das Weihnachtsfest von Sienna Shaw (Lauren LaVera) und ihrem Bruder Jonathan (Elliott Fullam) in einen lebenden Albtraum zu verwandeln versucht.