Stars Teyana Taylor kritisiert ’sehr unhöflichen‘ Mann bei den Oscars

Teyana Taylor arrives at the Academy Awards on Oscars red carpet - Avalon - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 10:00 Uhr

Teyana Taylor kritisiert 'sehr unhöflichen' Mann bei den Oscars.

Teyana Taylor kritisierte einen Sicherheitsmitarbeiter, nachdem dieser sie nach den Oscars berührt hatte.

Die ‚One Battle After Another‘-Schauspielerin, die gemeinsam mit ihren Co-Stars auf der Bühne war, um den Preis für den besten Film entgegenzunehmen, befand sich nach der Übertragung hinter den Kulissen, als sie auf Video in eine Auseinandersetzung geriet, während sie sich durch die Menschenmenge bewegen wollte. In dem Video ist zu hören, wie sie ruft: „Du bist ein Mann, der seine Hände an eine Frau legt. Du bist sehr unhöflich. Du bist sehr unhöflich. Du bist sehr unhöflich.“ Einem besorgten Zuschauer erklärte sie: „Er hat seine Hände an eine Frau gelegt.“ Sie behauptete: „Er hat mich buchstäblich geschubst. Er hat sie fast weggestoßen.“ In dem Clip sagte Teyana zu den Menschen um sie herum: „Fasst mich nicht an, schubst mich nicht, stoßt mich nicht.“

Wie ‚TMZ‘ berichtet, versuchte die 35-jährige Schauspielerin zusammen mit Pam Adbi, der Co-Chefin von Warner Bros., wieder auf die Bühne zu gelangen, als ein Sicherheitsmitarbeiter sie stoppen wollte. Berichten zufolge stellte er sich ihr in den Weg, blockierte sie mit seinem Körper und legte seine Hände an sie, während er versuchte, sie körperlich von der Bühne wegzudrängen, damit sie nicht vorbeikam. Während der angespannten Situation soll der Sicherheitsmann versucht haben, den Zugang zur Bühne zu kontrollieren und Teyana aufgefordert haben, sich bei ihm zu entschuldigen.

Obwohl ‚One Battle After Another‘ den Preis für den besten Film gewann, ging Teyana selbst bei den Academy Awards leer aus: Den Oscar für die beste Nebendarstellerin erhielt ‚Weapons‘-Star Amy Madigan – ihren ersten Oscar, 40 Jahre nach ihrer ersten Nominierung. Auf der Bühne im Dolby Theatre in Los Angeles sagte sie lachend: „Ich stand gestern Abend unter der Dusche und habe versucht, mir etwas zu überlegen, was ich sagen kann, während ich mir die Beine rasiert habe – und ich habe eine Hose an, also musste ich darüber nicht nachdenken – aber uns wurde ein bisschen geraten: ‚Nenn nicht all diese Namen, weil niemand weiß, wer zum Teufel das ist.‘ Aber man zählt sie nicht einfach auf – es sind Menschen, die einem etwas bedeuten und ohne die man nicht hier wäre.“ Die 75-jährige Schauspielerin würdigte anschließend auch ihre Mitnominierten: Elle Fanning und Inga Ibsdotter Lilleaas aus ‚Sentimental Value‘, Wunmi Mosaku aus ‚Sinners‘ sowie Teyana Taylor aus ‚One Battle After Another‘.