Stars The 1975: Matty Healy wird Vater

Matty Healy The 1975 August 2019 Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 10:00 Uhr

Der Frontmann der britischen Band The 1975 darf sich auf sein erstes Kind freuen.

Matty Healy und seine Ehefrau Gabbriette Bechtel erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Der Frontmann der britischen Band The 1975 und das Model dürfen sich auf Nachwuchs freuen, wie das Magazin ‚People‘ berichtet. Erst kürzlich wurden die beiden bei einem gemeinsamen Ausflug zu Bristol Farms in West Hollywood gesichtet. Dabei fotografierten Paparazzi Gabbriette mit deutlich erkennbarem Babybauch. Die 28-Jährige trug ein langes schwarzes Kleid und flache Schuhe, während sie Hand in Hand mit ihrem Mann unterwegs war. Matty Healy hatte sich für Jeans, ein braunes T-Shirt und eine blaue Jacke entschieden.

Eine offizielle Bestätigung der Schwangerschaft steht bislang aus. Das Paar, das sich im Juli in Los Angeles das Jawort gab, hat die Baby-News bisher nicht öffentlich gemacht. Die Hochzeit fand im Castillo del Lago statt, einer früheren Residenz von Madonna. Die Feier war prominent besetzt und bot eine besondere Kulisse: Wie ein Insider damals gegenüber ‚Daily Mail Online‘ berichtete, tauschten Matty und Gabbriette ihre Eheversprechen unterhalb des Hollywood-Schriftzugs aus, als gerade die Sonne unterging.

Der Insider verriet zudem, dass Gabbriette in einem „wunderschönen weißen Kleid“ zum Altar schritt und sich das Paar „genau um sieben Uhr“ küsste. Auf den veröffentlichten Fotos war ein Kleid mit langen Ärmeln, figurbetontem Oberteil, langer Schleppe und Rüschen am Ausschnitt zu sehen. Dazu trug die Braut einen Schleier, der ihr über den Rücken fiel. Matty Healy erschien in einem schwarzen Smoking. Nach der Trauung stand er gemeinsam mit seinen Bandkollegen von The 1975 bei der Feier auf der Bühne und performte für die Gäste. Unter den Anwesenden waren unter anderem Charli XCX, Emily Ratajkowski und Alex Consani.

Bereits vor der Hochzeit hatte es Hinweise gegeben, dass die Feier deutlich glamouröser ausfallen würde als zunächst erwartet. Ein Insider erklärte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Sie wird größer, als sie ursprünglich geplant hatten, aber sie versuchen, die Details weiterhin geheim zu halten.“

Die Hochzeit fand nur zwei Wochen nach der Trauung von Taylor Swift und Travis Kelce in New York statt. Swift war zuvor mit Matty Healy liiert gewesen. Die beiden hatten 2023 nach ihrer Trennung von Joe Alwyn eine kurze Beziehung geführt. Nur wenige Monate später fanden beide mit ihren heutigen Partnern ein neues Liebesglück.