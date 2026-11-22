Musik Rosalía schwärmt von Taylor Swift: ‚Sie ist eine Meisterin‘

ROSALIA - LUX Tour opener in Lyon March 2026 - Gareth Cattermole/Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2026, 13:00 Uhr

Rosalía bezeichnet Taylor Swift als "Meisterin" des Songwritings. Besonders ein Hit des Pop-Superstars hat es ihr angetan.

Rosalía ist ein großer Fan von Taylor Swift und hält die US-Sängerin für eine herausragende Songwriterin.

Wie ‚Rolling Stone‘ berichtet, sprach die Grammy-nominierte Künstlerin bei einem Interview auf dem roten Teppich der Los40 Music Awards in Barcelona über ihre Bewunderung für Swift. „Für mich ist sie eine Meisterin, ganz ehrlich. Ich finde sie unglaublich“, erklärte Rosalía. Sie bevorzuge einzelne Songs gegenüber ganzen Alben. „Es gibt einen Titel, den ich besonders liebe: ‚Wildest Dreams‘. Ich habe ihn in meinem ganzen Leben wahrscheinlich öfter gehört als jeden anderen Song“, verriet sie.

Rosalías Komplimente kommen nicht von ungefähr. Zuvor hatte Swift ihrerseits das Album ‚Lux‘ der spanischen Sängerin als „perfekt“ bezeichnet. Bei einer Pressekonferenz zu den Golden Globes schwärmte Swift von zwei Alben, zu denen sie immer wieder zurückkehre: den Werken von Olivia Dean und Rosalía. Über ‚Lux‘ erklärte sie, Rosalía habe ein ambitioniertes und vielschichtiges Konzeptalbum geschaffen, das nur aus ihren eigenen Lebenserfahrungen heraus entstehen konnte. Solche Alben seien wunderbar, weil sie menschlich seien und von menschlichen Erfahrungen erzählten. „Deshalb können sich Menschen mit ihnen identifizieren“, erklärte die ‚cardigan‘-Interpretin.

Trotz ihrer gegenseitigen Wertschätzung werden Swift und Rosalía bei den Grammy Awards 2027 in mehreren Kategorien gegeneinander antreten. Dazu zählen ‚Album of the Year‘ mit Rosalías ‚Lux‘ und Swifts ‚The Life of a Showgirl‘ sowie ‚Record of the Year‘ mit ‚Berghain‘ und ‚The Fate of Ophelia‘.

Rosalía feierte ihre zehn Grammy-Nominierungen mit einer Champagnerdusche. Sie ist die zweiterfolgreichste Künstlerin der kommenden Verleihung. Nur RAYE liegt mit elf Nominierungen vor ihr. Neun der zehn Nennungen gingen an Rosalía selbst. Produzent Noah Goldstein wurde für seine Arbeit an dem Album in der Kategorie ‚Producer of the Year, Non-Classical‘ berücksichtigt.