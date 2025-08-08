Musik The Black Keys: Begeistert von der Oasis-Reunion

Bang Showbiz | 08.08.2025, 09:00 Uhr

Die Black Keys sind der Meinung, dass Oasis mit ihrer Band-Reunion den Kontinent verändert haben.

Das ‚Lonely Boy‘-Duo, das aus den Bandmitgliedern Dan Auerbach und Patrick Carney besteht, spielte im letzten Monat beim Sounds of the City Festival in Manchester, nur zwei Tage vor dem ersten Homecoming-Gig der ‚Wonderwall‘-Musikgruppe im Heaton Park.

Die Künstler seien von der elektrisierenden Atmosphäre in der Stadt überwältigt gewesen, die sie auf die Wiedervereinigung der zuvor zerstrittenen Brüder Noel und Liam Gallagher zurückführten. Dan verriet in einem Interview mit der ‚The Sun‘-Zeitung: „Die Atmosphäre war elektrisierend. Unser Publikum war total begeistert. Ich habe das Gefühl, dass sie den Kontinent verändert haben. So etwas haben wir noch nie erlebt.“ Während ihres Aufenthalts in Manchester hat Dan den Adidas-Store von Oasis besucht. Der Prominente sagte: „Ich habe mir eines der schwarzen Fußballtrikots anfertigen lassen – Oasis vorne und AUERBACH hinten. Das musste ich einfach tun, Mann, sie sind die Könige.“ Das Duo hatte im Jahr 2023 drei Songs mit Noel geschrieben und ist zuvor auch mit Liam aufgetreten.